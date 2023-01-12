Fenerbahçe'de Altay Bayındır bilmecesi: Ayrılacak mı kalacak mı? Yönetim cephesinden ilk açıklama geldi...

Haberin Devamı

Sezona kötü başlayan ve peş peşe yediği hatalı gollerden sonra ağır eleştiriler almasıyla birlikte son Galatasaray maçının ardından tribünle bağı iyice kopma noktasına gelen Altay Bayındır, zor günler geçiriyor.

Fenerbahçe yöneticileri, Altay Bayındır ile bir kriz yaşanmadığını ve yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirtseler dahi çıkan “Görüşmeler tıkandı, Altay gidecek yabancı kaleci gelecek” dedikoduları genç eldivenin moralini oldukça bozmuş durumda.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI

Konu hakkında görüştüğümüz Fenerbahçe yöneticileri, “Altay bizim için sıradan bir kaleci değil, takımımızın kaptanı. Bu iddialar ona ve takıma zarar veriyor. Bu sezon formsuz olsa da biz onun toparlanıp eski çizgisini yakalayacağından eminiz. Yolları ayırma gibi bir düşünce de kesinlikle yok” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ALTAY BAYINDIR'IN YERİNE KEYLOR NAVAS İDDİASI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus’un, taraftar protesto ettiği dönemde Altay Bayındır’a sahip çıkmasına rağmen yönetimden mutlaka deneyimli bir kaleci transferi talep ettiği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe’nin 12 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde stoper ve forvet takviyesi yapması beklenirken, sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre Jorge Jesus, her ne kadar sürekli destek çıksa da Altay Bayındır’ın genel performansından memnun değil haberleri çıkmıştı.

LİSTEDE 3 İSİM VAR

Bu nedenle Jorge Jesus’un tecrübeli bir kaleci takviyesi talep ettiği, yönetimin ise ilk etapta buna karşı çıktığı belirtilmişti. Ancak Galatasaray derbisi sonrası işlerin değiştiği ve yönetimin, kiralık olmak koşuluyla kaleci transferine yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.

İddialara göre Fenerbahçe’nin ilk hedefi Keylor Navas. PSG’de Donnaruma’nın arkasında bekleyen 36 yaşındaki file bekçisinin sezon sonuna kadar kiralanması gündemde. Girişimlerin en kısa sürede başlaması bekleniyor.

Haberin Devamı

Andre Onana transferi sonrası Inter’de eldivenleri kaybeden Samir Handanovic ile Everton’da şans bulamayan Asmir Begovic’in de diğer adaylar olduğu kaydedildi. Bu ikili için de teklif yapılması halinde, Navas’taki gibi sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde durulacağı öne sürülmüştü.

ALTAY'DAN VAZGEÇİLMİYOR, TRANSFERLER BİR MESAJ

Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır’dan da vazgeçmiyor. Yönetim ilk iş olarak kaptanın sözleşmesini uzatmayı istiyor. Bu sayede Altay’ın da tamamen saha içine odaklanması sağlanacak. Kaleci transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılma planı da 24 yaşındaki file bekçisine, kendisine olan inancın bitmediği mesajını vermek.

Haberin Devamı