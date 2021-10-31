Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Omzundan operasyon geçiren milli kalecisinin 2,5-3 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında Serdar'la çarpışıp omzundan sakatlanan Altay Bayındır, 72. dakikada gözyaşları içinde yerini Berke Özer'e devretti.
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