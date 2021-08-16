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GeriFutbol Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Adana'da rekorunu egale etti
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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Adana'da rekorunu egale etti

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Adana'da rekorunu egale etti

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla 3 puanın alınmasında büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe, Mesut Özil'in golüyle Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı. Sarı-lacivertli takımın milli kalecisi Altay Bayındır, yaptığı 7 kurtarışla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

REKORUNU EGALE ETTİ

Altay Bayındır, Adana'da yaptığı 7 kurtarışla Süper Lig'de kendisinin bir maçta yaptığı en fazla kurtarış rekorunu yeniledi. Altay, geçen sezon Alanyaspor ve Denizlispor maçlarında da 7'şer kurtarış yapmıştı.

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