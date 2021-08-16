Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Adana'da rekorunu egale etti

Fenerbahçe, Mesut Özil'in golüyle Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı. Sarı-lacivertli takımın milli kalecisi Altay Bayındır, yaptığı 7 kurtarışla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

REKORUNU EGALE ETTİ

Altay Bayındır, Adana'da yaptığı 7 kurtarışla Süper Lig'de kendisinin bir maçta yaptığı en fazla kurtarış rekorunu yeniledi. Altay, geçen sezon Alanyaspor ve Denizlispor maçlarında da 7'şer kurtarış yapmıştı.