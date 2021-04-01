Fenerbahçe'de Alman ekolü sinyali!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu’nun yardımcılığına, Hertha Berlin’de Bruno Labbadia’nın ekibinde yer alan Erdinç Sözer getirildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Pro Lisans sahibi Sözer’le sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Eski teknik direktör Erol Bulut tüm ekibiyle birlikte ayrılırken, Alman kaleci antrenörü Michael Kraft’ın ‘özel rica’ ile takımda tutulması ve uzun yıllardır Bundesliga takımlarında Labbadia’nın yardımcılığını yapan Sözer’in getirilmesi ‘Fenerbahçe gelecek sezon Alman ekolüne mi yönelecek? Labbadia ya da Löw gelebilir mi?” sorusunu akıllara getirdi.

FENERBAHÇE'DE STAJ YAPTI

52 yaşındaki Sözer, Avrupa Şampiyonası Almanya Milli Takımı’nı bırakacağını açıklayan Joachim Löw’ün de yakın arkadaşı. Sözer, Pro Lisans diplomasını, Löw Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde yardımcısı olan Nico Willig’in ders verdiği Hennes-Weisweiler Akademisi’nden aldı.

BASIN TOPLANTILARINA SÖZER ÇIKACAK

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın teknik direktör olduğu 2014-15 sezonunda 6 ay süreyle staj yapan Erdinç Sözer, o dönem takımda futbolcu olarak forma giyen Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin’le de yakın arkadaş. Sözer, Pro Lisans sahibi olduğu için maçlarda kulübede oturacak ve Belözoğlu’nun yerine basın toplantılarına katılacak.

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