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Fenerbahçe'de Alman ekolü! Milli hoca listeye girdi

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#Fenerbahçe#Teknik Direktör#Teknik Direktör
Fenerbahçede Alman ekolü Milli hoca listeye girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 15:20

Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından listeye Alman Milli Takımı'nın eski antrenörünü aldı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin gündemindeki isimlerden birinin Julian Nagelsmann olduğu öğrenildi. Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nda görev yapan 39 yaşındaki teknik adam, şu anda takım çalıştırmıyor.

Fenerbahçede Alman ekolü Milli hoca listeye girdi

Yönetim kurulunda yapılan değerlendirmelerde Nagelsmann’ın da adaylar arasında yer aldığı belirtilirken, Alman teknik adamın göreve getirilmesini savunan yöneticilerin bulunduğu ifade ediliyor. Özellikle Alman futbol ekolünü benimseyen bir teknik direktörle yola devam edilmesi gerektiğini düşünen isimlerin, Nagelsmann seçeneğine sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçede Alman ekolü Milli hoca listeye girdi

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DÖRLÜ SAVUNMA SİSTEMİYLE OYNUYOR

Genç teknik adamın oyun anlayışı da değerlendirmelerde öne çıkan başlıklardan biri. Nagelsmann’ın takımlarında dörtlü savunma sistemini tercih etmesi, yönetim kurulundaki görüşmelerde dikkate alınan unsurlar arasında bulunuyor.

Fenerbahçede Alman ekolü Milli hoca listeye girdi

CUMA GÜNÜ GENİŞ ÇAPLI TOPLANTI

Teknik direktör adaylarıyla ilgili kapsamlı değerlendirmenin yapılacağı geniş katılımlı yönetim kurulu toplantısının cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantıda adayların ve olası seçeneklerin detaylı şekilde ele alınması öngörülüyor.

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