Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic şov

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin skor katkılarıyla öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele ederken, sarı-lacivertlilerde Sırp futbolcu Dusan Tadic, 2 gole katkı sağladı. Maçın 22. dakikasında Allan Saint-Maximin'in golünde asiste imza atan Tadic, 39. dakikada ise kazanılan penaltıda topu filelere gönderdi. Müsabakaya sağ kanatta başlayan Tadic, 63. dakikada Saint-Maximin - İrfan Can Kahveci değişikliği ile sol tarafa geçti.

Ligde ilk gollerini Alanyaspor maçında kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa müsabakasıyla 3. golüne kaydetti.

Tadic, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada yerini Sofyan Amrabat'a bıraktı.

ALLAN SAİNT-MAXİMİN SİFTAH YAPTI

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Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, 2024-2025 sezonunda ilk golünü Kasımpaşa'ya karşı kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, maçın ilk golünü kaydetti. Yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil olan Saint-Maximin, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun değişmez oyuncularından olan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de tüm maçlarda forma giyerken, tamamında 11'de sahaya çıktı. Allan Saint-Maximin, Kasımpaşa maçının 22. dakikasında Dusan Tadic'ten aldığı pasla ceza yayı solundan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Saint-Maximin, 35. dakikada takımı adına bir de penaltı kazandırdı.

Fransız oyuncu, 63. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.