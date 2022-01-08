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Fenerbahçe'de Allahyar paylaşılamıyor! Acun Ilıcalı Hull City için devrede...

#Transfer#Allahyar Sayyedmanesh#Fenerbahçe
Fenerbahçede Allahyar paylaşılamıyor Acun Ilıcalı Hull City için devrede...

Zorya ile olan sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar Sayyedmanesh, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda. Başarılı oyuncuya Acun Ilıcalı da talip oldu.

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Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'ye dönerken, geleceği merak konusu oldu. Ukrayna ekibinde etkileyici bir performans gösteren İranlı genç yıldız adayı, şimdiden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

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Allahyar'ı, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin yanı sıra Anderlecht'in de takibe aldığı öğrenildi. Fenerbahçe ise bu konuda aceleci değil.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 20 yaşındaki oyuncusuna 5.5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen sarı-lacivertli kulüp, istediği rakamı alamazsa Allahyar'ın sözleşmesini uzatıp takımda tutmayı planlıyor.

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#Transfer#Allahyar Sayyedmanesh#Fenerbahçe

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