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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de alkışlar Attila Szalai'ye

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Stoperde Serdar Aziz ile birlikte şans bulan Szalai 90 dakika forma giyerken gerek yerinde hamleleri, gerek soğuk kanlılığı ile alkış aldı. Szalai yüksek pas oranıyla da dikkat çekti.

F.Bahçe’nin yeni transferi Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Stoperde Serdar Aziz ile birlikte oynayan Szalai ilk maçındaki performansı ile büyük alkış aldı. Gerek yerinde hamleleri, gerek soğukkanlılığı ile dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu 93 kez topla buluşurken bunların yüzde 88’ini (79) olumlu pas olarak kullandı.

‘GALİBİYETİN PARÇASI OLMAK HOŞ’

Karşılaşmayı değerlendiren Szalai “Galibiyetin bir parçası olmak hoş bir histi. Oyuna katılma fırsatlarım oldu. Belki bazı maçlarda daha çok ikili mücadeleye gireceğim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

Fenerbahçede alkışlar Attila Szalaiye

‘TRANSFERiM KOLAY OLMADI’

F.Bahçe’ye transferinin kolay olmadığını belirten Macar futbolcu “Tanrıya şükürler olsun ki buradayım. Fenerbahçe’nin bana olan ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. Dünyada herkes Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyor” diye konuştu. 

 

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