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Fenerbahçe'de Alioski ile yollar ayrılıyor! Süper Lig'den teklif...

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#Fenerbahçe#Alioski#Transfer
Fenerbahçede Alioski ile yollar ayrılıyor Süper Ligden teklif...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 10:40

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli sol bek Ezgjan Alioski, Sarı-lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den talipler var.

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Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlamasına başlandı. Sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski ile yola devam edilmeyeceği büyük ölçüde kesinleşti.

Buna karşın Ezgjan Alioski, Türkiye'deki yaşantısından son derece memnun. Suudi Arabistan'a dönmek istemeyen tecrübeli futbolcunun Süper Lig'den talipleri bulunuyor.

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Sabah'ın haberine göre 31 yaşındaki sol bek için Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor devrede. Alioski'nin yeni sezonda Süper Lig'de kalıp kalmayacağı sezon sonunda yapılacak müzakereler sonucu netlik kazanacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maça çıkan Ezgjan Alioski 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.

 

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#Fenerbahçe#Alioski#Transfer

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