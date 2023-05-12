Fenerbahçe'de Alioski ile yollar ayrılıyor! Süper Lig'den teklif...

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Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlamasına başlandı. Sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski ile yola devam edilmeyeceği büyük ölçüde kesinleşti.

Buna karşın Ezgjan Alioski, Türkiye'deki yaşantısından son derece memnun. Suudi Arabistan'a dönmek istemeyen tecrübeli futbolcunun Süper Lig'den talipleri bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre 31 yaşındaki sol bek için Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor devrede. Alioski'nin yeni sezonda Süper Lig'de kalıp kalmayacağı sezon sonunda yapılacak müzakereler sonucu netlik kazanacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maça çıkan Ezgjan Alioski 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.