Fenerbahçe'de Ali Koç'un teknik direktör kararı belli oldu! Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı...

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Gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve gözünü haziran ayında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimine çeviren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Mevcut başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçecek olan başkanlık yarışı öncesi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün de kim olacağı merak ediliyordu.

Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, Jose Mourinho ile anlaştı. Resmi açıklama bugün yapılacak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı ve Koç'un Acun Ilıcalı ile birlikte Londra'ya gideceği belirtildi. İkilinin Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceği kaydedildi.

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'AZİZ YILDIRIM'IN GÖRÜŞMESİ İPTAL OLDU'

Haberin devamında Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Portekizli teknik direktör ile bugün görüşeceğini açıklamıştı. Yıldırım ile Mourinho arasındaki görüşme iptal oldu.

'İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILDI'

Öte yandan sarı - lacivertlilerin teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını resmen ayırdığı kaydedildi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile ilgili bir çağrı yaptı. Bu çağrıya cevabınız nedir?" sorusuna ise "Aşağı yukarı 2 senesi 45 milyon Euro olacak bir yatırımı beraber ortak yapalım diyor. Ortak yatırımdan önce bir masada oturup medeni insanlar gibi oturup tartışabilirsek bakarız." şeklinde konuşmuştu.

AZİZ YILDIRIM'IN MOURINHO SÖZLERİ

Başkan adayı Aziz Yıldırım, başkan olması durumunda Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı.

Yıldırım, "Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız. Ne istiyorsa yapacağız, problem yok. Para sorunu yok bilin." ifadelerini kullanmıştı.

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