Fenerbahçe'de Ali Koç'un kararı futbolcuları rahatsız etti!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Giresunspor yenilgisi sonrası Jorge Jesus’u kulübe çağırıp sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu toplantı sonrası izinli oyunculara, “İstanbul’da kalın, şehri terk etmeyin” mesajı gönderildi. Fanatik'in haberine göre; birçoğu yurt dışında rezervasyon yaptıran futbolcuların bu durumdan rahatsızlık duydukları öne sürüldü.

Buna rağmen tüm oyuncular, kendilerine verilen izni İstanbul’da geçirdi. Fenerbahçe, haftaya perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı maç için bugün top başı yapacak.