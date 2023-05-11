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Fenerbahçe'de Ali Koç'un kararı futbolcuları rahatsız etti!

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#Fenerbahçe #Ali Koç#İzin
Fenerbahçede Ali Koçun kararı futbolcuları rahatsız etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 08:53

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un izinli oyuncuların İstanbul'da kalması yönündeki talebinin takım içinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Giresunspor yenilgisi sonrası Jorge Jesus’u kulübe çağırıp sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu toplantı sonrası izinli oyunculara, “İstanbul’da kalın, şehri terk etmeyin” mesajı gönderildi. Fanatik'in haberine göre; birçoğu yurt dışında rezervasyon yaptıran futbolcuların bu durumdan rahatsızlık duydukları öne sürüldü.

Buna rağmen tüm oyuncular, kendilerine verilen izni İstanbul’da geçirdi. Fenerbahçe, haftaya perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı maç için bugün top başı yapacak.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#İzin

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