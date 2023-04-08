Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı için dikkat çeken anket

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Fenerbahçe yönetimi tribünlerden yükselen "istifa" çağrıları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Sabah'ta yer alan haberde; kulüpteki muhalif isimlerin kongre üyeleri arasında bağımsız bir araştırma şirketine anket yaptırdığı iddia edildi.

Sorular ve alınan cevaplara göre kongre üyelerinin yönetime bakışı şöyle:

Ali Koç istifa etmeli mi?

Yüzde 61 Hayır - Yüzde 27 Evet - Yüzde 12 Çekimser

Yeniden seçim olsa Ali Koç'a oy verir misiniz?

Yüzde 73 Evet. Yüzde 10 Hayır - Yüzde 17 Çekimser

Ali Koç başarılı mı?

Yüzde 48 Evet - Yüzde 43 Hayır - Yüzde 9 Çekimser

Neden yeniden Ali Koç'a oy verirsiniz?

Yüzde 89.6 Daha iyi bir aday çıkmayacağı için Yüzde 51.9 İyi bir başkan profili çiziyor.