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Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı için dikkat çeken anket

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Futbol
Fenerbahçede Ali Koçun başkanlığı için dikkat çeken anket
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 18:54

Fenerbahçe'de kongre üyeleri arasında Ali Koç'un başkanlığı hakkında seçim anketi yaptırıldığı iddia edildi.

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Fenerbahçe yönetimi tribünlerden yükselen "istifa" çağrıları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Sabah'ta yer alan haberde; kulüpteki muhalif isimlerin kongre üyeleri arasında bağımsız bir araştırma şirketine anket yaptırdığı iddia edildi.

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Sorular ve alınan cevaplara göre kongre üyelerinin yönetime bakışı şöyle:

Ali Koç istifa etmeli mi?

Yüzde 61 Hayır - Yüzde 27 Evet - Yüzde 12 Çekimser

Yeniden seçim olsa Ali Koç'a oy verir misiniz?

Yüzde 73 Evet. Yüzde 10 Hayır - Yüzde 17 Çekimser

Ali Koç başarılı mı?

Yüzde 48 Evet - Yüzde 43 Hayır - Yüzde 9 Çekimser

Neden yeniden Ali Koç'a oy verirsiniz?

Yüzde 89.6 Daha iyi bir aday çıkmayacağı için Yüzde 51.9 İyi bir başkan profili çiziyor.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Futbol

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