Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı için dikkat çeken anket

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Fenerbahçe yönetimi tribünlerden yükselen "istifa" çağrıları nedeniyle zor günler geçiriyor.
Sabah'ta yer alan haberde; kulüpteki muhalif isimlerin kongre üyeleri arasında bağımsız bir araştırma şirketine anket yaptırdığı iddia edildi.
Sorular ve alınan cevaplara göre kongre üyelerinin yönetime bakışı şöyle:
Ali Koç istifa etmeli mi?
Yüzde 61 Hayır - Yüzde 27 Evet - Yüzde 12 Çekimser
Yeniden seçim olsa Ali Koç'a oy verir misiniz?
Yüzde 73 Evet. Yüzde 10 Hayır - Yüzde 17 Çekimser
Ali Koç başarılı mı?
Yüzde 48 Evet - Yüzde 43 Hayır - Yüzde 9 Çekimser
Neden yeniden Ali Koç'a oy verirsiniz?
Yüzde 89.6 Daha iyi bir aday çıkmayacağı için Yüzde 51.9 İyi bir başkan profili çiziyor.