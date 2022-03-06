Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Trabzonspor maçı öncesi taraftara çağrı

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İsmail Kartal'ın kızının düğününde Beyaz TV'ye konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "33-34 sene sonra İsmail Hoca ile başkan ve teknik direktör olduk. Şimdi de kızının nikah şahidiyim, aklımın ucundan geçmezdi. İnşallah pazar akşamı damada ve ve geline, alacağımız galibiyetle güzel bir düğün hediyesi veririz." dedi.

"UMARIM MAÇ SONU HAKEM KONUŞULMAZ"

Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük ile ilgili olarak Koç, "Kişilerle ilgili yorum yapmadım. Asla TFF'yi arayıp hakem istemedim. İnşallah maça atanan ismin, hakem şansı yanında olur. Umarım maç sonu hakem konuşulmaz." diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Fenerbahçeli taraftarlara seslenen ve Trabzonspor maçında takımın itici gücü olması gerektiğini belirten Ali Koç, "Fenerbahçe taraftarı, rakibe Kadıköy'de olduğunu hatırlatır. İnşallah böyle olur. İnşallah diyorum çünkü son dönemde farklı oluyor. Herkes tepki koyabilir ama bu maçın ilk yarısında, maç 0-0'iken, 2-1 gerideyken olmamalı. Futbolcular bundan etkileniyor. Top almaktan bile çekiniyorlar. İnşallah Fenerbahçe'ye ne kadar itici güç olabileceklerini gösterebilirler. Çubukluyu temsil eden insanların, rakiple mücadele ettiği anlarda futbolcularımızı yuhalamak, ıslıklamak, takımı ıslıklamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu düşüncem de hiçbir zaman değişmeyecektir." dedi.