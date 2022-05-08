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Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Jorge Jesus çıkarması

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer
Fenerbahçede Ali Koçtan Jorge Jesus çıkarması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Teknik Direktör Jorge Jesus ile görüşmek için yarın Portekiz'e gideceği belirtildi.

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Vitor Pereira'nın ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getiren ve 12 haftayı namağlup geçen Fenerbahçe'de gelecek sezon için teknik direktör konusu henüz netlik kazanmazken Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'la bir kez daha görüşeceği iddia edildi.

Dünyaca ünlü bir ismi takımın başına getirmek isteyen sarı lacivertliler, Jorge Jesus ile görüşürken Portekizli teknik adamda karar kıldığı belirtildi

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gitme kararı alırken deneyimli hocanın da sarı lacivertlilerin yapacağı teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getirmek istedikleri tecrübeli teknik adam, tatil için bulunduğu Brezilya'da sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

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SporTV'de "Bem, Amigos!" programına konuşan Jorge Jesus, Nisan ayından bu yana tatilini sürdürdüğü Rio'da Fenerbahçe ile anlaşma konusunda bulunulan noktayı da net şekilde ifade etti. Portekizli teknik adam, ülkesine döndüğünde durumun netlik kazanacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin kendisini beklediğini aktaran Jesus, "Portekiz'e döndüğümde hayatımla ilgili ne yapacağım konusunda konuşmaya başlayacağım. Fenerbahçe de Portekiz'e dönmemi bekliyor. Ne olacağını bilmiyorum ama kararlar almaya başlamam gerekecek" ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer

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