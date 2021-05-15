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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan flaş karar! Seçim ve Emre Belözoğlu...

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Fenerbahçe'de Ali Koç'tan flaş karar! Seçim ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe’de seçim süreci için geri sayım başladı. Başkan Ali Koç, Kayserispor maçından sonra adaylığını resmi olarak açıklayacak

Fenerbahçe'de ligin bitiminin ardından seçim süreci ateşinin yakılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde ilk gelişme Ali Koç cephesinde yaşanacak. Başkanlıktaki 3. sezonunu tamamlayan Koç'un, sportif olarak istenilen başarıyı yakalayamamasına rağmen 5-6 Haziran'da gerçekleşecek seçimde aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Özellikle Sivas yenilgisi sonrası sosyal medyada büyük tepki gören Koç'un, bugünkü Kayserispor mücadelesinden sonra adaylığını açıklayacağı belirtildi. Sabah'ın haberine göre; 3 yıl daha görev talep edeceği belirtilen Koç'un, ilk başkan adayı olduğu dönemde sarf ettiği, "Benim 6 yıla ihtiyacım var" sözünü tutma adına da yeniden aday olacağı ifade ediliyor. Ancak yönetimde ciddi değişikliklere gidilecek.

EMRE BELÖZOĞLU DEVAM EDECEK

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Kayseri yolculuğu öncesinde takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Genç teknik adam, önemli bir fırsat kaçırdıklarını belirterek, bundan sonra yapabilecekleri tek şeyin son maçı kazanarak beklemek olduğunu söyledi. Futbolcularından tam konsantrasyon isteyen Belözoğlu, "Biliyorum yoruldunuz. Ancak taraftarımızı da çok üzdük. Onlara en azından teselli olması açısından son bir galibiyet armağan etmeliyiz. Küçük de olsa bir şansımız var. Kazanıp beklemekten başka çaremiz yok" dedi.

Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon da takımın başında olacağı bildirildi.

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