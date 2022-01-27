Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Dr. Gürkan Kubilay'a: 'Takıma el atar mısın hocam?' Erol Bulut rahatsız olunca...

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un başarı için bir başka yöntem daha denediği ortaya çıktı. Fenerbahçeliliğiyle bilinen, sık sık spor programlarında yorumculuk da yapan doktor Gürkan Kubilay, geçen sezon Erol Bulut döneminde Ali Koç'un isteğiyle takıma 'mindfulness' yöntemiyle katkı verdiğini ve başarı elde edildiğini açıkladı.

NutSpor'da Serkan Korkmaz'a konuşan Gürkan Kubilay, 7 haftada alınan 6 galibiyetin ardından dönemin teknik direktörü Erol Bulut'un bu durumdan rahatsız olduğunu ve bu sebeple çalışmaya devam etmediğini söyledi.

Hürriyet yazarı Tahir Kum, bugünkü köşesinde bu konuyu işledi.

"DOKTORLUK FENERBAHÇE"

Ali Koç'un ricasıyla 7 maçta takıma müdahale ettiğini belirten doktorun söyledikleri araştırılmalı.

Bir el düşünün, takıma bir el atıyor pir atıyor! Adeta yerlerde sürünen o takım çıktığı ilk 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alıyor. Örneğin öncesi 7 maçın 6’sında duran toptan gol yiyen o takım, o el sayesinde çıktığı 7 maçta sadece 1 duran top golü yiyor. Sonra... Sonra birileri çıkıyor ve o sihirli ele, el çektiriyor!

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Enteresan... İsimleri, kulübü, kahramanlarını bir tarafa bırakın, mantıken skandal değil mi bu?

Açıkçası pek olacak iş gibi de durmuyor. Ama anlatılanlara göre olmuş valla...

Hem de bu; 3 yıldır ne yaparsa yapsın, ne harcarsa harcasın, hangi yola başvurursa vursun, kimi takımın başına getirirse getirsin bir türlü hedefine ulaşamayan Fenerbahçe’de olmuş... Bu, daha da enteresan! Bunu, 3. şahıslar değil, olayın 1 numaralı kahramanı anlatıyor hem de canlı yayında. Bakın ne diyor;

"LÜTFEN TAKIMA BİR EL ATAR MISIN HOCAM?"

“Fenerbahçe’de sayın başkan Ali Koç’un isteği ve ricasıyla geçen sezon 15. haftada takıma müdahale ettim. Kendileri bana ‘Lütfen takıma bir el atar mısın hocam?’ dediği için.”

Peki nasıl bir müdahale bu?

“Dünyada ilk defa uygulanan Mindfulness denen bir yöntem uyguladık Fenerbahçe takımına geçen sezon 7 hafta.”

Nasıl bir yöntem?

“Zihninizin yaptığı işe odaklanması ve beyin direncinin artması. Midfulness hocamız var onunla birlikte yaptık bunu.”

Ne yaptınız, nasıl yaptınız?

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“Fenerbahçe takımındaki 25 oyuncuyu tek tek aldık; Midfulness hocamız benim verdiğim verilerle futbolcular neyi iyi yapıyorlar ve neyi kötü yapıyorlar oyunculara önce onu anlattı. Sonra da onların yaptığı işlere odaklanmasını sağladı.”

Peki sonuç?

"HOCAM DİKKAT ET, BU TAKIM DURAN TOPTAN ÇOK GOL YİYOR"

“7 maç müdahale ettik. Bu 7 maçta Fenerbahçe 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bitmedi. Bizden önceki 7 maçın 6’sında Fenerbahçe duran toptan gol yemişti ben de bunu Erol hocamıza (Bulut) ısrarla anlatıyordum ‘Hocam aman dikkat et, bu takım duran toplardan çok gol yiyor’ diye.

Erol hoca ise bir türlü çözemedi bunu. Ve daha sonra futbolculara bunu anlatılması gerektiği şekilde anlattık ve bizim müdahalemizden sonraki 7 maçın sadece 1’inde Fenerbahçe duran toptan gol yedi. Yine bitmedi. Bizden önceki 7 maçta şutlarının gole dönme oranı sadece yüzde 11 olan Fenerbahçe Midfulness yöntemi ve benim analizlerimle birlikte bu yüzde, yüzde 21.5’a çıktı.”

Bravo doğrusu...

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“Sonra baktım ki bu 7 haftadan sonra Erol hoca kurcalanıyor. Çünkü benim verdiğim analizlerle bu iş yapılıyor. O 7 maç sonun da bir baktım ki Erol hoca dışardan başka analiz firmalarından, 3 firmadan veri alıyor 3’e bölüyor sonuç çıkarıyor. Ya koskoca Fenerbahçe bu olacak iş mi bu!”

OLACAK İŞ Mİ ALLAH AŞKINA?

Evet, sevgili Dr. Gürkay Kubilay’ın son cümlesinde dediği gibi:

“Olacak iş mi Allah aşkına!”

Ne taraftan bakarsanız bakın inanması güç bir olay. Düşündürücü de...

Ve aklımıza takılan deli deli sorular...

Sayın Ali Koç’un doktordan “Takıma bir el atar mısın” ricasında bulunması...

Ve bu rica sonrası göre ve gelen kişi sayesinde elde edilen (!) o müthiş sonuca rağmen o doktora el çektirilmesi...

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Takımın teknik direktörünün bu müthiş başarıya rağmen doktora el çektirilmesine başkanın göz yumması...

Doktorun tüm anlattıklarının özeti bu aslında...

BU MÜTHİŞ BAŞARIYA RAĞMEN 'GÜLE GÜLE' DENMİŞ!

Biri bunları bana anlatsa asla inanmam. Ama dün kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm Nutspor’da sevgili kardeşim Serkan Korkmaz’a anlattı tüm bunları, o sihirli adam.

Hani malum kanallarda o şekere, kolestrole, kansere kesin çözüm bulan çakma doktorlardan biri değil bunu anlatan; Dr. Gürhan Kubilay. Ne reklama ne paraya ihtiyacı olan bir adam.

Ama ne olursa olsun, bana göre; şu anlattıklarında bir yerde bir tarafta bir eksiklik bir yanlışlık, bir şey var da kestiremiyorum. Bir taraftan sihirli doktorumu dinliyorum, bir taraftan verdiği bilgiler eşliğinde geçen sezonun puan tablosuna bakıyorum. Söylediklerine göre; Sayın Koç, takım takımı ligde 15. haftada liderin sadece 3 puan gerisinde 5. sırasındayken Dr. Kubilay’dan “Bu takıma bil el atar mısın?” ricasında bulunmuş.

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Ve yine doktorumuzun söylediğine göre, uyguladığı formül sayesinde o takım 16. haftada 5. iken, 22. haftada lider olduktan sonra takımdan el çektirilmiş.

Yine doktorumuzun söylediğine göre müdahale ettiği 7 maçta 6 galibiyet alınırken Sivas deplasmanında 2 puan bırakılmış. Ve sonrası bu müthiş başarıyı gösteren sihirli doktora güle güle...

BURADA SÖZ KONUSU OLAN FENERBAHÇE MARKASIDIR

Doğru mu bu iddia Erol hocam size soruyorum... Doğru mu sayın başkan Ali Koç? Bugün bana “Löw mü Dr. Kubilay mı?” desen, tartışmasız tabii ki “Doktor” derim, baksana tabloya...

Doktorun bu söylemlerini iddiasını benim gibi birçok insan duydu, gördü, okudu... Peki ya ben niye tekrar ettim?

1) Fenerbahçe, o teknik adamın bu teknik adamın, o futbolcunun bu futbolcunun peşine gideceğine önce doktorun peşinden gitmeli!

2) Asıl olan da bu... Fenerbahçe Kulübü’nün, başkanının bu skandal, bu trajikomik her ne dersen de bu iddiaya iki gündür hala sessiz kalmasıdır. Aynı şekilde Erol hocanın da... Söz konusu olan asparagas bir transfer iddiası değil arkadaşlar. Söz konusu olan Koç’un, Bulut’un dahası Fenerbahçe’nin markasıdır.

Bu işin doğrusu yanlışı kamuoyuna bir an evvel anlatılmalıdır.