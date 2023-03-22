Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Arda Güler talimatı! Sözleşmesindeki o madde...

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Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri de Arda Güler... 18 yaşındaki oyuncu 2019 yılında Gençlerbirliği'nden Sarı-Lacivertliler'in altyapısına transfer oldu. Alt yaş gruplarındaki performansıyla ön plana çıkması sonrası A Takım'a yükselmeyi başaran Arda Güler, gösterdiği performansla taraflı, tarafsız herkesin beğenisini jazandı. Genç oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından da Ay-Yıldızlı forma için davet aldı.

18 YAŞIN ÖNEMİ BÜYÜK!

Sadece Sarı-Lacivertliler’in değil, Türk futbolunun da geleceği gözüyle bakılan Arda Güler, oynadığı her maçta performansıyla göz doldurdu. Fenerbahçe, geçen sene mart ayında genç yetenekle 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. O dönemde Arda 17 yaşında olduğu için, kontratın süresi daha fazla olamıyordu. Arda, 25 Şubat’ta 18 yaşını bitirdi. Bunun anlamı, artık daha uzun bir anlaşma yapabilir. Sarı-Lacivertli Yönetim de bunun için kolları sıvadı.

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MARSİLYA BAŞKANI HAYRAN KALDI

Avrupa’nın devlerini peşine takan Arda Güler için sürpriz bir takımdan hamle geliyor... İtalya’dan La Gazzetta Express‘in iddiasına göre Marsilya, süper çocuk için harekete geçti. Haberde, Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria’nın, 18 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe-Sevilla maçında izlediği ve kendisine hayran kaldığı kaydedildi. Son transfer dönemlerinde takımı gençleştirmeye yönelik adımlar atan Longoria’nın, Arda’yı 1 numaralı hedef olarak belirlediği öne sürüldü.

MARSİLYA'DAN 15 MİLYON EURO

Pablo Longoria’nın, Türk futbolunun süper çocuğuna imza attırmak için pazarlıklara bizzat katılacağı öğrenildi. Marsilya Başkanı Longoria’nın Arda Güler için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı kaydedildi. Ancak Fenerbahçe’nin bu rakamı kabul etmesi beklenmiyor.

DÜNYA DEVLERİNİN KISKACINDA

Genç yetenek; PSG, Barcelona, Manchester City ve Arsenal tarafından da yakından takip ediliyor.

ALİ KOÇ BİZZAT TALİMAT VERDİ

Sarı-Lacivertliler için en büyük endişe, Arda Güler’in sözleşmesindeki özel madde. Buna göre 18 yaşındaki yıldız bu sezon 1500 dakika süre almazsa, 5 milyon Euro’ya serbest kalabilecek. Arda şu ana kadar 21 resmi müsabakada 630 dakika görev aldı.

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Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, bu tehlikeyi önlemek için harekete geçti. Genç yetenek ve ailesiyle yakın ilişki içinde olan başkan Ali Koç, yeni bir sözleşme teklifi hazırlanması için talimat verdi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Geçen sezon 18 yaşını doldurmadığı için Arda Güler, 3 senelik kontratla profesyonel olmuştu. 18 yaşını dolduran başarılı oyuncuyla bu kez 5 yıllık sözleşme imzalanması ve serbest kalma bedelinin kaldırılması bekleniyor.

21 MAÇTA OYNADI

Bu sezon 10'u Spor Toto Süper Lig olmak üzere 21 maçta görev alan Arda Güler, 3 kez gol sevinci yaşarken, 2 kez de asist yapmayı başardı. Yıldız solak, özellikle Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performansın yanı sıra oynadığı oyunla da Avrupa devlerinin ilgisini çekti.

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