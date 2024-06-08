Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

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Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda çoğunluğa bakılmaksızın bugün yapılıyor. Genel Kurul'da Divan Başkanlığı'na Vefa Küçük seçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 mali dönemlerine ilişkin denetim kurulu raporunu sundu. Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi.



Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi.



Sarı-lacivertlilerde, Mayıs 2018'de 612 milyon Euro olan borcun, Şubat 2024'te 307 milyon Euro'ya indiği açıklandı. Genel kurulda daha sonra kongre üyelerinin konuşmaları gerçekleştirildi.



Oy pusulaları belli oldu



Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarının oy pusula renkleri belli oldu. Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer alacak.

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Yönetime yetkiler verildi

Yapılan oylamalarda aşağıdaki yetkiler de yönetme verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile diğer federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi

Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi

Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.