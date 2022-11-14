Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus matem havasını dağıtmaya çalıştı! "Gidin, dinlenin ve sağlam dönün"

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Süper Lig’de 5 haftalık galibiyet serisinin ardından çıktığı karşılaşmada Bitexen Giresunspor’a kendi sahasında 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus maçtan sonra soyunma odasında futbolculara moral verip sahip çıktı. İlk olarak sözü olan Jesus, futbolda iniş çıkışların yaşanmasının normal olduğunu belirterek şöyle konuştu:

JESUS: BUGÜNKÜNDEN ÇOK DAHA İYİSİNİZ

“Futbolda bu gibi şeyler yaşanabiliyor. Siz şu ana kadar oynadığı futbol ve aldığınız sonuçlarla bugünkünden çok daha iyi bir takım olduğunuzu herkese gösterdiniz. Dünya Kupası arasında iyi dinlenin, sonrasında çok çalışıp herkesi alıştırdığımız seviyede yolumuza devam edeceğiz.” Ali Koç ise konuşmasında Giresun yenilgisini bir ‘yol kazası’ olarak gördüğünü belirtip şunları söyledi:

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KOÇ: MENTAL OLARAK RAHATLAMANIZ GEREK

“Hepinize teşekkür ediyorum. Takım olarak bize bu sezon büyük mutluluklar yaşattınız, bundan sonra da yaşatmaya devam edeceğinize inanıyorum. Süper Lig’de lideriz, Avrupa Ligi’nde lider olarak son 16’ya çıktık. Dünya Kupası’na gidecek oyunculara başarılar diliyorum. Şimdi herkes iyi dinlensin kısa sürede çok fazla maç oynadınız. Mental olarak rahatlamanız gerekiyor. Ben size güveniyorum. Futbolda bugünkü gibi yol kazaları olacaktır.”