Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus matem havasını dağıtmaya çalıştı! "Gidin, dinlenin ve sağlam dönün"

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Ali Koç
Fenerbahçede Ali Koç ve Jorge Jesus matem havasını dağıtmaya çalıştı Gidin, dinlenin ve sağlam dönün
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Jorge Jesus şok mağlubiyet sonrası futbolculara moral verdi. Maç sonrası soyunma odasında oyunculara seslenen başkan Koç, “Bize büyük mutluluklar yaşattınız, bundan da sonra da yaşatmaya devam edeceğinize inanıyorum” derken, Jesus, “Dünya Kupası arasında iyi dinlenin, sonrasında herkesi alıştırdığımız seviyede devam edeceğiz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig’de 5 haftalık galibiyet serisinin ardından çıktığı karşılaşmada Bitexen Giresunspor’a kendi sahasında 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus maçtan sonra soyunma odasında futbolculara moral verip sahip çıktı. İlk olarak sözü olan Jesus, futbolda iniş çıkışların yaşanmasının normal olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Gözden Kaçmasın

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntzdan Miguel Crespo açıklaması Türk vatandaşı olursa...A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Miguel Crespo açıklaması! "Türk vatandaşı olursa..."Haberi görüntüle

JESUS: BUGÜNKÜNDEN ÇOK DAHA İYİSİNİZ

“Futbolda bu gibi şeyler yaşanabiliyor. Siz şu ana kadar oynadığı futbol ve aldığınız sonuçlarla bugünkünden çok daha iyi bir takım olduğunuzu herkese gösterdiniz. Dünya Kupası arasında iyi dinlenin, sonrasında çok çalışıp herkesi alıştırdığımız seviyede yolumuza devam edeceğiz.” Ali Koç ise konuşmasında Giresun yenilgisini bir ‘yol kazası’ olarak gördüğünü belirtip şunları söyledi:

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Rayo Vallecano ve Villarreal Türkiyeye geliyor İstanbulda Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı... Radamel Falcao detayı...Rayo Vallecano ve Villarreal Türkiye'ye geliyor! İstanbul'da Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı... Radamel Falcao detayı...Haberi görüntüle

KOÇ: MENTAL OLARAK RAHATLAMANIZ GEREK

“Hepinize teşekkür ediyorum. Takım olarak bize bu sezon büyük mutluluklar yaşattınız, bundan sonra da yaşatmaya devam edeceğinize inanıyorum. Süper Lig’de lideriz, Avrupa Ligi’nde lider olarak son 16’ya çıktık. Dünya Kupası’na gidecek oyunculara başarılar diliyorum. Şimdi herkes iyi dinlensin kısa sürede çok fazla maç oynadınız. Mental olarak rahatlamanız gerekiyor. Ben size güveniyorum. Futbolda bugünkü gibi yol kazaları olacaktır.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD