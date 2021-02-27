Fenerbahçe'de Ali Koç ve Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi toplantı

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta dikkat çeken görüntüler oluştu.

Trabzonspor ile Süper Lig'de kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Erol Bulut, Türk derbisini salonda birlikte izledi.

Sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin ve idari menajer Volkan Ballı da karşılaşmayı Ali Koç ve Erol Bulut ile birlikte takip etti.

MAÇ SONU KRİTİK TOPLANTI

Karşılaşmanın bitmesinin ardından Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Ali Koç'un locasına geçerken burada Trabzonspor maçı için toplantı yaptılar.

Toplantıda Selçuk Şahin ve Volkan Ballı da bulunurken Trabzonspor ile oynanacak kritik maçın detayları masaya yatırıldı.

Öte yandan Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı, derbi maçını birlikte izlerken Ali Koç'un karşılaşmanın bir bölümünü tek başına izlemesi de dikkat çekti.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Anadolu Efes, Türk derbisinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 106-74 mağlup ederken sarı lacivertli takımın 10 maçlık galibiyet serisi böylece sona erdi.

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