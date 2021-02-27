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GeriFutbol Fenerbahçe'de Ali Koç ve Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi toplantı
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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2021 - 08:20 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi toplantı

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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi toplantı
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Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçını birlikte takip etti.

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta dikkat çeken görüntüler oluştu.

Trabzonspor ile Süper Lig'de kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Erol Bulut, Türk derbisini salonda birlikte izledi.

Fenerbahçede Ali Koç ve Erol Buluttan Trabzonspor maçı öncesi toplantı

Sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin ve idari menajer Volkan Ballı da karşılaşmayı Ali Koç ve Erol Bulut ile birlikte takip etti.

MAÇ SONU KRİTİK TOPLANTI

Karşılaşmanın bitmesinin ardından Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Ali Koç'un locasına geçerken burada Trabzonspor maçı için toplantı yaptılar.

Fenerbahçede Ali Koç ve Erol Buluttan Trabzonspor maçı öncesi toplantı

Toplantıda Selçuk Şahin ve Volkan Ballı da bulunurken Trabzonspor ile oynanacak kritik maçın detayları masaya yatırıldı.

Öte yandan Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı, derbi maçını birlikte izlerken Ali Koç'un karşılaşmanın bir bölümünü tek başına izlemesi de dikkat çekti.

Fenerbahçede Ali Koç ve Erol Buluttan Trabzonspor maçı öncesi toplantı

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Anadolu Efes, Türk derbisinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 106-74 mağlup ederken sarı lacivertli takımın 10 maçlık galibiyet serisi böylece sona erdi.

Fenerbahçede Ali Koç ve Erol Buluttan Trabzonspor maçı öncesi toplantı

Fenerbahçede Ali Koç ve Erol Buluttan Trabzonspor maçı öncesi toplantı

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