Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi salvolar

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Fenerbahçe Kulübü’nün siyasi parti seçimlerini aratmayan Seçimli Olağan Genel Kurulu öncesi başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım, camiaya son mesajlarını dün verdi.

Koç, NOW TV’ye yaptığı açıklamada kongre öncesi ortamın gerilmesinden Yıldırım’ı sorumlu tutarken, 2018’de batma noktasında iken aldıkları kulübü mali açıdan iyi bir seviyeye getirdiklerini ve bu sayede Jose Mourinho’yu getirmeyi başardıklarını söyledi.

Sabah Halk TV’ye çıkan, akşam da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde üyelerle buluşan Yıldırım ise, Koç’un iddiasının aksine, kimseyle kavga etme niyetinin olmadığını belirtti. Yıldırım, Koç’un camiaya liderlik yapamadığını ve şampiyonluk sözü veremediğini de ifade etti. Koç ve Yıldırım’ın açıklamaları şöyle:

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Aziz Yıldırım ile yarışırsanız daima gerginlik olur. Bir gün çok iyi olabilirsiniz, ertesi gün düşman olabilirsiniz. Sadece bana saldırmıyor. Yönetim kurulu listemdeki arkadaşlarıma da saldırıyor. Acun Ilıcalı dava açtı.

YILDIRIM’A KIRGINIM KIZGIN DEĞiLiM

Ya ben Aziz Yıldırım’ı tanıyamamışım, ya o biraz değişmiş. Benden sonra Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç diyen Aziz Yıldırım tarafından bugün ‘proje’, ‘FETÖ’cü’ diye suçlanıyoruz. Kırgınım, kızgın değilim.

6 YIL ÖNCEKi OLAYI HÂLÂ HAZMEDEMEDi

Ben ona çok zeytin dalı uzattım. Mektuplar yazdım, açılmadan döndü. Telefon ettim. Hiçbir zaman ona laf ettirmedik. Benim onunla bir sıkıntım yok. Onun benimle var. 6 yıl önceki olayı hâlâ hazmedemedi.

SOSYAL MEDYADA ORDU TUTMUŞLAR

Hakikaten geldiğimiz nokta üzücü. Sosyal medyada ordu tutmuşlar. Fenerbahçe bu değil, Fenerbahçe siyaseti bu değil. Bu zihniyetin geri dönmemesi gerekiyor.

DURSUN ÖZBEK GiBi O DA KAÇTI

Televizyona çıksaydınız ne soracaktınız diyorsunuz, o gün sponsor yoktu. Geçen sene çok zorlandık. Aziz Başkan bunları bilmiyor. Biliyorlar benim karşıma çıkınca olacakları. Aynı Dursun Özbek gibi, o da kaçtı!

MOURiNHO iLE PAZARLIK ETMEMiŞ

Mourinho ile pazarlık bile etmemiş, 15 milyon Euro vermiş. Biz pazarlık yapıp kendisine 10.5, ekibiyle birlikte 12 milyon Euro’ya anlaştık. Türkiye için yüksek ama F.Bahçe’yi getirmek istediğimiz nokta bu.

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ÇiVi ÇAKACAK KULÜP MÜ BIRAKTINIZ!

Çivi çakmadı diyor! Siz çivi çakacak kulüp mü bıraktınız! Fenerbahçe A takımının sponsoru yoktu. Maçları 10-12 bin kişiye oynuyordu. Biz bir çizgi oturttuk kulübe. İyi bir kadrosu var. Mali açıdan iyi durumda.

ADAY OLMAMIN ÜÇ SEBEBi VAR

Aday olmamın birinci sebebi, eski zihniyetin geri gelmemesi, bir seçim kazanmak için iftira atılmamalı. İkincisi mevcut yapıyla mücadeleyi sürdürmek; bu yıl da şampiyonluğumuz çalındı. Üçüncüsü, başladığımız işleri bitirmek.

JOSE MOURiNHO iÇiN PARA VERMEZ

Jose Mourinho’nun yıllık ücretinin yarısını Aziz Yıldırım’dan isteyecek misiniz? sorusu üzerine: Verirse ne âlâ! Vereceğini hiç sanmıyorum. Aziz Yıldırım geçmişte de böyle boş vaatlerde bulunmuştu.

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ALi KOÇ’U iSTEYEN BARONLAR VAR

Ali Koç’un Fenerbahçe Başkanlığı’na devam etmesini isteyen baronlar var! İçeriden değil, dışarıdan! Bunları sonra açarım, hem de fazlasıyla açarım! Benim intikam derdim yok, 20 sene başkanlık yaptım.

BAŞKANLIK DEĞiL, LiDERLiK YAPACAĞIM

Ben kimsenin adamı değilim! Siyasetle hiç uğraşmadım. Fenerbahçe’nin adayı ve adamıyım! Ben kimseden onay almadım. 1998’de de böyle oldu, şimdi de. Ben başkanlık değil, liderlik yapmak istiyorum.

BURASI KOÇSPOR DEĞiL, YETER ARTIK!

6 senede ne şampiyonlukları var? Benim 6-0 hatıram var! 150 puan alsa ne olacak, şampiyon kim? Burası Koçspor değil, yeter artık! Türkiye Kupası’na katılmakta mahsur yoksa, katılırız. Şartlara bakarız.

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3 AY SONRA BiRBiRLERiNE GiRECEKLER

Fenerbahçe Başkanı tercüme yapar mı? Ali Koç’un yönetimi 3 ay sonra birbirine girecek! Mourinho bir marka, siz ona müdahale edemezsiniz. Bunlar edecek.

ÇATIYA ATATÜRK OLUR MU YA!

Stadın adını değiştireceklerdi... Çatıya Atatürk olur mu ya! Ya öne koyacaksınız ya da hiç koymayacaksınız. İlla uçakla, helikopterle geçen insanlar mı görecek?

FENERBAHÇE’Yi ALMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ

‘kulüp satılsa fena olmaz’ diyor. Şunu bil Ali Koç; Fenerbahçe halkın takımıdır. Kimse alamaz. Sizlerin parası bunu almaya yetmez.

CEZA ALACAKLAR DiYE KORKTULAR

Adaylığımın esas nedeni, yönetimin 2 Nisan’da ligden çekileceğiz diye kongreyi toplayıp, sonra ceza alma korkusuyla o kararı almamaları. Ceza alsalar yönetici olamayacaklardı. Korkak adamlar! Halbuki biz F.Bahçe için hapis yattık.

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DiKKAT EDiN FENERBAHÇE DE ELDEN GiDECEK

‘memleket elden gidiyor’ demiştim, Fenerbahçe de elden gidecek. Benim derdim başkan olmak değil, bu gidişata çomak sokmak. Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe!

ŞEREFLERi VARSA, DEDiKLERiMi AÇIKLARLAR

Eğer şerefleri varsa, dediklerimi açıklarlar. Bankalar Birliği ile 330 milyonluk anlaşma yaptılar, hani 600 milyondu borç? 5.30’dan yapılması gereken döviz satışı 6.70’ten yapıldı. Kulüp bu yüzden 61 milyon dolar zarar etti.

iLK YIL ŞAMPiYON OLAMAZSAK BIRAKIRIM

Fenerbahçe’de vagon devrildi, başka bir yola gidiyor artık. Benim vaadim şampiyonluk, bunu diyebilen başka biri var mı? Şampiyon olamazsam, ilk yıl sonunda kongre kararı alırım.