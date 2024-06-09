×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım
Fenerbahçede Ali Koç ve Aziz Yıldırım 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 07:00

Ali Koç koltuğunu koruyacak mı? Aziz yıldırım 2018’den sonra geri mi dönecek? Bu sorular bugün yanıt bulacak. Sarı lacivertli kulüpte aidatını yatıran 46 bin 140 üye bugün statta kurulacak 47 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 10.00 da başlayıp 17.00’de sona erecek.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul’un ikinci gününde bugün gerçekleştirilecek oy verme işleminin ardından yeni başkan belli olacak. Sarı lacivertli kongre üyeleri 6 yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Koç ile 2018’de halefine büyük bir farkla kaybettiği seçimin ardından yeniden göreve talip olan Aziz Yıldırım arasında tercihini yapacak.

1- Genel kurulda aidatını yatıran 46 bin 140 üye oy kullanabilecek.

2- Seçimde genel kurul üyeleri 47 sandıkta oylarını kullanacak.

3- Oy verme işlemi saat 10.00 da başlayıp 17.00’de sona erecek.

4- Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım beyaz renkli oy pusulası ile seçime girecek.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında canlı yayında tarihi buluşma gerçekleştiFenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında canlı yayında tarihi buluşma gerçekleştiHaberi görüntüle

ALi KOÇ’UN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:
· Hamdi Akın
· Hulusi Belgü
· Erol Bilecik
· Hüseyin Bozkurt
· Mehmet Dereli
· Esin Güral Argat
· Acun Ilıcalı
· Nedim Keçeli
· Ahmet Ketenci
· Burak Kızılhan
· Sertaç Komsuoğlu
· Ergun Özen
· Fethi Pekin
· M.Hakan Safi
YEDEK:
· Alper Alpoğlu
· Selma Altay Rodopman
· Kemal Danabaş
· Eren Dişli
· Özgür Özaktaç
· Cenk Öztanık
· Rıfat Perahya

Haberin Devamı

AZiZ YILDIRIM’IN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:
· Mithat Yenigün
· Mahmut Uslu
· Nihat Özbağı
· İlhan Ekşioğlu
· Mehmet İman
· Önder Fırat
· Fatih Öztürk
· Murat Salar
· Selim Kosif
· Batuhan Özdemir
· Ömer Onan
· Hande Tibuk
· Ahmet Özokur
· M. Ömer Topbaş
YEDEK:
· E.Selim Akgün
· M.Aydın Acun
· Emrah Tünay
· M.Engin Özturan
· Savaş Adalet
· Berkay Erdim
· Tuna Akın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!