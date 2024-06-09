Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya

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Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul’un ikinci gününde bugün gerçekleştirilecek oy verme işleminin ardından yeni başkan belli olacak. Sarı lacivertli kongre üyeleri 6 yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Koç ile 2018’de halefine büyük bir farkla kaybettiği seçimin ardından yeniden göreve talip olan Aziz Yıldırım arasında tercihini yapacak.
1- Genel kurulda aidatını yatıran 46 bin 140 üye oy kullanabilecek.
2- Seçimde genel kurul üyeleri 47 sandıkta oylarını kullanacak.
3- Oy verme işlemi saat 10.00 da başlayıp 17.00’de sona erecek.
4- Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım beyaz renkli oy pusulası ile seçime girecek.
ALi KOÇ’UN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi
ASiL:
· Hamdi Akın
· Hulusi Belgü
· Erol Bilecik
· Hüseyin Bozkurt
· Mehmet Dereli
· Esin Güral Argat
· Acun Ilıcalı
· Nedim Keçeli
· Ahmet Ketenci
· Burak Kızılhan
· Sertaç Komsuoğlu
· Ergun Özen
· Fethi Pekin
· M.Hakan Safi
YEDEK:
· Alper Alpoğlu
· Selma Altay Rodopman
· Kemal Danabaş
· Eren Dişli
· Özgür Özaktaç
· Cenk Öztanık
· Rıfat Perahya
AZiZ YILDIRIM’IN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi
ASiL:
· Mithat Yenigün
· Mahmut Uslu
· Nihat Özbağı
· İlhan Ekşioğlu
· Mehmet İman
· Önder Fırat
· Fatih Öztürk
· Murat Salar
· Selim Kosif
· Batuhan Özdemir
· Ömer Onan
· Hande Tibuk
· Ahmet Özokur
· M. Ömer Topbaş
YEDEK:
· E.Selim Akgün
· M.Aydın Acun
· Emrah Tünay
· M.Engin Özturan
· Savaş Adalet
· Berkay Erdim
· Tuna Akın