Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya

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Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul’un ikinci gününde bugün gerçekleştirilecek oy verme işleminin ardından yeni başkan belli olacak. Sarı lacivertli kongre üyeleri 6 yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Koç ile 2018’de halefine büyük bir farkla kaybettiği seçimin ardından yeniden göreve talip olan Aziz Yıldırım arasında tercihini yapacak.

1- Genel kurulda aidatını yatıran 46 bin 140 üye oy kullanabilecek.

2- Seçimde genel kurul üyeleri 47 sandıkta oylarını kullanacak.

3- Oy verme işlemi saat 10.00 da başlayıp 17.00’de sona erecek.

4- Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım beyaz renkli oy pusulası ile seçime girecek.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında canlı yayında tarihi buluşma gerçekleşti Haberi görüntüle

ALi KOÇ’UN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:

· Hamdi Akın

· Hulusi Belgü

· Erol Bilecik

· Hüseyin Bozkurt

· Mehmet Dereli

· Esin Güral Argat

· Acun Ilıcalı

· Nedim Keçeli

· Ahmet Ketenci

· Burak Kızılhan

· Sertaç Komsuoğlu

· Ergun Özen

· Fethi Pekin

· M.Hakan Safi

YEDEK:

· Alper Alpoğlu

· Selma Altay Rodopman

· Kemal Danabaş

· Eren Dişli

· Özgür Özaktaç

· Cenk Öztanık

· Rıfat Perahya

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AZiZ YILDIRIM’IN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:

· Mithat Yenigün

· Mahmut Uslu

· Nihat Özbağı

· İlhan Ekşioğlu

· Mehmet İman

· Önder Fırat

· Fatih Öztürk

· Murat Salar

· Selim Kosif

· Batuhan Özdemir

· Ömer Onan

· Hande Tibuk

· Ahmet Özokur

· M. Ömer Topbaş

YEDEK:

· E.Selim Akgün

· M.Aydın Acun

· Emrah Tünay

· M.Engin Özturan

· Savaş Adalet

· Berkay Erdim

· Tuna Akın