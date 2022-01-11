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Fenerbahçe'de Ali Koç takımla bir araya geldi: "Bu takımı ayağa kaldırmalısınız"

#Ali Koç#Fenerbahçe#Samandıra
Fenerbahçede Ali Koç takımla bir araya geldi: Bu takımı ayağa kaldırmalısınız

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a sahasında mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, tesisleri ziyaret etti ve takıma uyarılarda bulundu.

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Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve Yöneticiler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne yaptıkları ziyarette oyuncularla bir araya geldi.

Takımın kötü gidişatına dair görüş alışverişi gerçekleştirip, oyunculara uyarılar yaptı.

Başkan Ali Koç, futbolcu ve teknik heyet grubuna yaptığı konuşmada; “Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boş verme lüksünüz yok! Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak, bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin, ifadelerini kullandı.

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"AYAĞA KALKMALIYIZ"

Ligin bitmesine 4 aylık süre olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Ali Koç, bu süreçte ayağa kalkıp, Fenerbahçe için gereken mücadeleyi ortaya koyup, ligi olabilecek en iyi noktada bitirmeleri, Türkiye Kupası’nda son maça dek, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de gidebilecekleri en iyi yere gitmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

"ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Fenerbahçe takımının, genç ve gelecek vaat eden oyuncuların yanı sıra büyük kulüplerde forma giymiş tecrübeli isimlerden oluştuğunu ifade eden Başkan Koç, herkesin birbirinin elinden tutarak gerekeni yapması ve bu takımı ayağa kaldırması talimatı verdi.

Sözlerini; “Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız.” ifadeleri ile noktalayan Ali Koç, Samandıra ziyaretini oyuncularla bire bir görüşmelerle noktaladı.

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