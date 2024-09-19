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Fenerbahçe'de Ali Koç, derbi için Samandıra'da!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Derbi
Fenerbahçede Ali Koç, derbi için Samandırada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 16:24

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Samandıra'da takım ve teknik heyetle bir araya geldi.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ederken yönetimden önemli bir hamle geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Samandıra'ya gitti.

Koç ve yöneticiler, teknik heyet ve takımla bir araya geldi.

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İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Başkanımız Ali Y. Koç, Asbaşkanımız Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Takımımız ve Teknik Ekibimizle bir araya geldi.

Galibiyete olan inancını dile getiren Başkanımız Ali Y. Koç, futbolcularımıza başarılar diledi.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Derbi

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