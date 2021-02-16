Fenerbahçe'de Ali Koç Alassane Ndao transferi için nabız yokladı! Fatih Kuruçuk da sırada

Bu sezon transfer rekoru kıran Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması da şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ten 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao için nabız yokladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu hafta oynanan Karagümrük maçında kırmızı siyahlı ekibin yöneticileriyle görüştü. Kemal Ademi'nin ara transfer döneminde kiralanması sürecinde de diyalog kuran iki kulüp bu kez Alassane Ndao için bir görüşme yaptı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Karagümrük formasıyla 25 maçta, 7 gol ve 5 asist katkısı yaptı.

FATİH KURUÇUK SEZON SONUNA KALDI

Fenerbahçe, Karagümrük'le sezon sonu sözleşmesi bitecek Fatih Kuruçuk'un devre arası transferi için de girişimde bulunmuş fakat kırmızı beyazlılar, mevcut kadroya ekstra bir savunma oyuncusu katamayınca bu transfer iptal olmuştu.

Sarı lacivertliler, bu oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Kuruçuk, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyor.

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