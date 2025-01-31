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Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!

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#Transfer#Fenerbahçe#Rennes
Fenerbahçede Alexander Djikuya bir teklif de La Ligadan
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 22:30

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku için Fransız kulübü Rennes'in ardından İspanya temsilcisi Villarreal de transfer teklifinde bulundu.

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Ara transfer döneminde savunma hattını Diego Carlos ve Milan Skriniar'la güçlendiren Fenerbahçe'de Alexander Djiku için kulüplerin ilgisi arttı.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Rennes'in ardından Villarreal de Djiku'nun transferi için Fenerbahçe'yle görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE OPSİYON 'ZORUNLU' OLSUN İSTİYOR

Her iki takımın da Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulunduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin olası bir kiralamada satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istediği kaydedildi.

2023/2024 sezonunun başında Strasbourg'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Alexander Djiku'nun Fenerbahçe ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

DJIKU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 1.5 sezonda 62 maçta görev yapan Djiku, 3 gol - 2 asist üretirken bu maçlarda 14 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

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#Transfer#Fenerbahçe#Rennes

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