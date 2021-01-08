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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Alanyaspor sonrası büyük coşku!

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Fenerbahçe'de Alanyaspor sonrası büyük coşku!
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Fenerbahçe'de Alanyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından büyük coşku yaşandı.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin tamamı maç sonu ayağa kalkarak futbolcuları alkışladı. Sarı lacivertli oyuncular, teknik heyet ve idareciler de soyunma odasında çektirdikleri sevinç fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Fenerbahçede Alanyaspor sonrası büyük coşku

32 golde 16 farklı ismin imzası var

Bu sezon Süper Lig’de en fazla oyuncusu gol atan takım olan Fenerbahçe bu istatistiğini Alanyaspor karşısında yükseltti. Dün Sinan Gümüş’ün de sarı lacivertli forma ile ilk golünü atmasıyla birlikte Fenerbahçe’de ligde 16 farklı isim gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ligde toplamda 32 kez ağları havalandıran Kanarya’nın 16 golcüsü şu şekilde sıralandı: Ozan (4), Cisse (3), Perotti (3), Sosa (3),Pelkas (3) Samatta (2), Gökhan Gönül (2), Mert Hakan (2),Thiam (2), Nazım (1), Serdar (1), Ferdi (1), Valencia (1), Tisserand (1), Gustavo (1) ve Sinan Gümüş (1).

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