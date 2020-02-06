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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 14:56,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Alanya mesaisi başladı

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Fenerbahçe'de Alanya mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Kadıköy’de oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 12.00’de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçede Alanya mesaisi başladı

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