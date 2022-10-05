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Fenerbahçe’de AEK Larnaca hazırlıkları tamamlandı! Willian Arao gelişmesi...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Willian Arao
Fenerbahçe’de AEK Larnaca hazırlıkları tamamlandı Willian Arao gelişmesi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 17:18

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında yarın sahasında oynayacağı AEK Larnaca maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı kısmında ise AEK Larnaca maçının taktiği üzerinde duruldu.

Willian Arao, tedbir amaçlı dinlendirilirken, sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ise antrenmana katılmadı.

Peres ve King de salonda çalıştı.

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MUHTEMEL 11

Beşiktaş derbisinde yer alan bazı futbolcularını dinlendirmeyi planlayan Jesus’un AEK Larnaca maçına şu 11’le çıkması bekleniyor:

"Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Rossi, Batshuayi."

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş açıklamalarFenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve İsmail Yüksek, AEK Larnaca maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
daha fazla video içinFenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş açıklamalar

 

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Willian Arao

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