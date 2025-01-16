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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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#FENERBAHÇE#Adana Demirspor#Süper Lig
Fenerbahçede Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 14:24

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 20'nci haftasında pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmasıyla ile başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ile sürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 17 Ocak Cuma günü yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçının hazırlılarına devam edecek.

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#FENERBAHÇE#Adana Demirspor#Süper Lig

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