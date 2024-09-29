Acun Ilıcalı'dan tepki: Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz

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Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

"AYNI FİLMİN OYNANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Önemli bir galibiye aldıklarını ifade eden Ilıcalı, "Böyle güzel bir takıma karşı kazandığımız çok mutluyuz. Futbolcularımızı ve hocamızı tebrik ediyoruz. Bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun bir yolculuk, bu galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yönetici arkadaşlarımla konuştum. Tam değerlendirmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiklerimizi bir araya getirip açıklama yapacağız. Bunu bir iki gün içinde yapacağız. Türkiye'de şu anda olan garip şeyler var. Taraftarlarımız şunu bilsin, aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"OLAN GARİPLİKLERİ ONLARLA PAYLAŞACAĞIZ"

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Penaltı bekledikleri pozisyonları incelenmemesini eleştiren Acun Ilıcalı, "Federasyonumuza güveniyoruz, niyeti gayet iyi. Olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları ileteceğiz. Bugün olanları herkes görmüştür. Çok net penaltı pozisyonunun verilmemesi, incelenmemesi. Bizim VAR'ların yaklaşık 5-15 saniye arasında 100 metre koşusu gibi yapılıp başka VAR'ların maratona dönmesi, son derece uzun incelenmesi, bizde "Hadi başlayın" olması çok garip şeyler. Pozisyonları inceleyelim. Ondan sonra da bununla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız. İki gün içinde açıklama yapacağız." dedi.