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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı için ihraç talebi! Süreç resmen başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Aziz Yıldırım
Fenerbahçede Acun Ilıcalı için ihraç talebi Süreç resmen başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 14:34

Fenerbahçe'de bir grup kongre üyesi, sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi ve Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kulüpten ihracına yönelik başvuruda bulundu. Disiplin Kurulu, Acun Ilıcalı'dan savunma talep etti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen bazı Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerinin, geçtiğimiz günlerde kulüp disiplin kuruluna Acun Ilıcalı’nın üyelikten ihracına yönelik yaptığı başvuru üzerine süreç resmen başlatıldı.

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DİSİPLİN KURULU, ACUN ILICALI'DAN SAVUNMA TALEP ETTİ

Gelen başvuruları değerlendiren Disiplin Kurulu, Acun Ilıcalı’dan konuyla ilgili savunmasını talep etti.

İlgili tüzük hükümleri doğrultusunda Ilıcalı’nın savunmasını sunmasının ardından kurul, değerlendirmesini tamamlayarak hazırlayacağı tavsiye kararını Yönetim Kurulu’na iletecek.

İhraç talebine ilişkin nihai kararı ise Yönetim Kurulu verecek.

Fenerbahçede Acun Ilıcalı için ihraç talebi Süreç resmen başlatıldı

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#Aziz Yıldırım

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