Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı için ihraç talebi! Süreç resmen başlatıldı

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen bazı Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerinin, geçtiğimiz günlerde kulüp disiplin kuruluna Acun Ilıcalı’nın üyelikten ihracına yönelik yaptığı başvuru üzerine süreç resmen başlatıldı.

DİSİPLİN KURULU, ACUN ILICALI'DAN SAVUNMA TALEP ETTİ

Gelen başvuruları değerlendiren Disiplin Kurulu, Acun Ilıcalı’dan konuyla ilgili savunmasını talep etti.

İlgili tüzük hükümleri doğrultusunda Ilıcalı’nın savunmasını sunmasının ardından kurul, değerlendirmesini tamamlayarak hazırlayacağı tavsiye kararını Yönetim Kurulu’na iletecek.

İhraç talebine ilişkin nihai kararı ise Yönetim Kurulu verecek.