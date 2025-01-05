Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ateş püskürdü: Bu bir rezalet, acil toplanıyoruz | Torreira iyi aktör, eğitimini almış

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Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2 golle geçen Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, açıklamalarda bulundu.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"YARIN ACİL DURUM TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Benim açımdan baktığım zaman, şahsi fikrimi söyleyeyim; Türk hakemliği açısından tam MR çekildiği bir hafta sonu oldu. Tüm anlattıklarımızın özeti oldu. Tüm isyan ettiğimiz konular hakkında 'Bir delil aramayın, size delil verelim, Türk hakemliği bu' dedikleri bir hafta sonu oldu. Yönetim olarak karar verdik, yarın acil durum toplantısı yapacağız. Düşüncemiz, Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu."

"2 HAFTADA ALINAN KARARLAR OLMASA FARK 4"

"İşi sulandıranlar, başka yere sürenler, başka yerlere doğru taşımak isteyenler bir şekilde bizim anlattıklarımızı insanlara başka şekilde anlatıp sulandırarak, bu konuyu nasıl sulandırırız, nasıl bize de aynı şeyler yapılıyor falan şeklinde konuşmalıyız şeklinde değerlendirdiler. Bakıyorum, son 2 haftaya; dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı 85. dakikada, bizim Eyüp maçında VAR'dan verilmeyen penaltı. İki penaltıyı kullandırsalar puan farkı bugün 4'tü."

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"EN SON DÜNYA KUPASI ZAMANI KIRMIZI GÖRDÜLER"

"Biz yönetim olarak bu işin neresinden baksak hakemlik olarak elimizde kalıyor. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar, 'Hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor' diyorlar. Kaç puan kaybettiler, sıfır. Bizim Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüp maçında net penaltımız verilmedi. Galatasaray en son kırmızı kartı iç sahada, Dünya Kupası'ndan önce görmüş son defa. 2.5 yıldır nerdeyse kırmızı kart görmemiş takım, TFF bizi biçiyor, onu yapıyor bunu yapıyor diye TFF'ye saldırıyor. Bu bir komedi filmi."

"MOURINHO, 'BİZİM RAKİBİMİZ G.SARAY MI?' DEDİ"

"Bu sene herkesin kabul ettiği 4-5 kırmızı kart var Galatasaray'ın görmediği. Futbolda hata olabilir. Olgunlukla karşılarız ama hatalar hep bir takım lehine olursa adalet olmaz. Adalet olmadığı zaman isyan çıkar, kaos çıkar. Bakıyorum aklım almıyor. Hocamız isyanda. Hocamızın son derece morali bozuk. Dün yine G.Saray maçından sonra konuştuk. 'Rakibimiz kim? Galatasaray mı bizim rakibimiz?' diye sordu. Başka yerlerde böyle isyanını göremezsiniz Mourinho'nun. Böyle devam etmeyeceği ortada. Diyecek bir şey bulamıyoruz ama denecek çok şey var. Yönetim olarak yarın toplanacağız başkanımızla birlikte. Sonuna kadar savaşacağız. Türkiye'de bu konuda adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şu an Türkiye'de futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin tamamının penaltı dediği yerde hakem penaltı vermedi, VAR müdahale etmedi."

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"TÜRK HAKEMLİĞİ BİTTİ"

Bizim Eyüp maçında verilmeyen penaltımız var, dün verilmeyen penaltı var. Sadece ikisi penaltı verilse fark 4 olacaktı. Bu davadan döneceğiz, evimize gideceğiz kimse zannetmesin. Biz sonuna kadar gideceğiz. Benim için tereddüt yok, Türk hakemliği bitti. İnşallah adil bir lige, adaletin tecelli edeceği lige kavuşuruz."

"TORREIRA İYİ AKTÖR, EĞİTİMİNİ ALMIŞ"

"Biz bir mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur ama bu kadar mı olur, hayret içindeyim. Torreira'nın pozisyonu... Torreira iyi aktör. Dikkat edin orada göğsünü tutuyor, eliyle çıkarıp göğsünü tutuyor. Eğitimini almış. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart. Veremiyor. Sadece bu sene 35-40 sarı kart vermemişler. Adamın iki ayağına basana kırmızı kart vermezsen, son adamı düşürene kırmızı kart vermezsen ne olacak. Gündemimiz yarın, Türkiye'deki hakem rezaleti."

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"PUAN FARKI KAPANIR, ÖNCE ADALET OLSUN"

"Puan farkı diyorsunuz, 20 maç var neredeyse. 20 maçın olduğu ligde puan farkı kapanır ama önce adalet sağlanması lazım. Adalet bir lig gelsin, her şey bir adil olsun. İki takım adil şartlarda mücadele etsin, sonra görelim fark kapanıyor mu kapanmıyor mu! Biz takımın gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Taraftarımız müsterih olsun. İyi transferler yapacağız. Bu puan farkı, Türkiye'de daha önce kapandı. Kapanır mı kapanır, önce adalet olsun. Eleştiri dinliyoruz ama bir de adalet olsun. 2 puanı oradan oraya verme, bizim puanlarımızı yeme. Biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eleştiriye açığız. Önce adalet olsun. Rakibin koluna 20 kilo takıyorsunuz, sonra sizden ağır demeyin."