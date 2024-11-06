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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı açıkladı: Galatasaray ile anlaştık

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Futbol
Fenerbahçede Acun Ilıcalı açıkladı: Galatasaray ile anlaştık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 21:09

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Kulübü ile bu sezonki pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi için Galatasaray ile anlaştıklarını duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki tartışmalı pozisyonları iki yabancı hakem değerlendirecek ve bu değerlendirme kamuoyu ile paylaşılacak.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Futbol

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