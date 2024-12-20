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Fenerbahçe'de acı tablo: 5'te 0 çektiler | Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol
Fenerbahçede acı tablo: 5te 0 çektiler | Mourinho, İsmail Kartalın gerisinde kaldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 23:12

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, geçen sezonu mumla ararken ortaya çok çarpıcı bir istatistik çıktı.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de kötü gidişat sürüyor.

Süper Lig'de maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de puan kayıpları devam ediyor.

KARTAL'IN 7 PUAN GERİSİNDE

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan sarı lacivertliler, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı.

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ligde 16 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 36 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 7 puan gerisinde kaldı.

Geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 15 puan kaybeden sarı lacivertliler, bu sezon ise 16 maçta 12 puan kaybederek beklentilerin gerisinde kaldı.

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Fenerbahçede acı tablo: 5te 0 çektiler | Mourinho, İsmail Kartalın gerisinde kaldı

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İLK 6'DAKİ TAKIMLARA DİŞ GEÇİREMEDİ

Bu sezon Süper Lig'in ilk 6 sırasında bulunan takımlarla toplamda 5 maç oynayan sarı lacivertliler, bu karşılaşmaların hiçbirinden galibiyet elde edemedi.

Bu haftaya kadar ilk 6 sırada yer alan 5 takımla karşılan Fenerbahçe, bu müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

İŞTE O MAÇLAR:

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Samsunspor  2-2 Fenerbahçe

Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe

Göztepe 2-2 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe 

Fenerbahçede acı tablo: 5te 0 çektiler | Mourinho, İsmail Kartalın gerisinde kaldı

7 MAÇTIR KALESİNİ KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, son 7 resmi maçının tamamında kalesinde gol gördü.

Son 2 resmi müsabakasında gol atamayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor'a karşı kalesini gole kapatamadı.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol

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