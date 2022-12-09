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Fenerbahçe'de Aboubakar sonrası iki isim daha gündemde! Transfer Haberleri

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Dunyakupasi
Fenerbahçede Aboubakar sonrası iki isim daha gündemde Transfer Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 10:38

Vincent Aboubakar transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, alternatif isimler için de hazırlıklarını yapıyor. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda biten iki ismi takibe aldı.

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Vincent Aboubakar için bastıran Sarı-Lacivertliler, alternatif isimler için de hazırlıklarını yapıyor. Daha önce de gündeme gelen iki futbolcunun durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye odaklanan Fenerbahçe’nin 1 numaralı hedefi Vincent Aboubakar. Sarı-Lacivertliler, Kamerunlu yıldızı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Yönetim, bu transferde olumsuz bir gelişme yaşanma ihtimalini düşünerek alternatif isimleri de belirledi.

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Peter Olayinka

Daha önce de gündeme gelen Peter Olayinka’nın Slavia Prag ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 27 yaşındaki oyuncu, yeni kontrat imzalamaya sıcak bakmıyor. Bu nedenle Çekya temsilcisi, Nijeryalı yıldızıyla ocak ayında yollarını ayırabilir. Olayinka, forvet ve kanatlarda oynayabilmesi, Jesus’un olmazsa olmazı hücum pres konusundaki başarısıyla ön plana çıkıyor.

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Antoine Semenyo

Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki bir diğer isim ise İngiltere Championship’te Bristol City formasını giyen Antoine Semenyo.

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Osayi-Samuel gibi

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun devre arasında yine bu ligde forma giyen Bright Osayi-Samuel’i, sözleşmesi biteceği için sadece 500 bin Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Yönetim aynı operasyonu Semenyo için de yapmayı planlıyor. 22 yaşındaki oyuncu İngiltere doğumlu olmasına rağmen Gana Milli Takımı’nı seçmiş ve Dünya Kupası’nda da 2 maçta görev yapmıştı.

Semenyo’nun sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak oyuncunun büyük bir takıma gitmek için ayrılmak istediği belirtildi. Yönetim, Osayi- Samuel gibi genç yıldızı da uygun bir bedelle kadroya katmanın planlarını yapıyor.

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Dunyakupasi

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