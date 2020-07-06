Fenerbahçe'de 9 puanın 3 mimarı: Volkan, Karapınar, Knoop

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’yi Avrupa yolunda umutlandıran Kadıköy’deki 3 maçlık galibiyet serisinin perde arkasında 3 isim yer alıyor: Volkan Demirel, Tahir Karapınar ve Marco Knoop... Volkan Demirel, her gün Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne malzemecilerden, çimcilerden bile önce gelerek, o hafta karşılaşılacak rakip takıma yönelik teknik-taktik hazırlıklar yapıyor. Lisans problemi yaşadığı için henüz sahaya çıkamayan Demirel, tribünden futbolcuları uyarıp motive etmeye çalışıyor.

Karapınar kanatları coşturdu

Tahir Karapınar, Fenerbahçe’nin oyun yapısındaki değişimin mimarı. Neredeyse tamamı Altay’da geçen futbolculuk kariyerinde sol kanatta bir efsane haline gelen Karapınar, sarı lacivertli takımın kanatlarına hayat getirdi. Kanat oyuncuları Deniz Türüç, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu’nun performanslarındaki yükseliş, Karapınar’ın antrenmanlardaki uygulamaları sayesinde geldi.

Knoop kalecileri çok değiştirdi

Fenerbahçe'nin galip geldiği HES Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında toplam 11 kurtarış yapan kaleci Altay Bayındır’ın başarısının yeğane sebebi ise antrenör Marco Knoop. Devre arası kampından itibaren kalecileri çalıştırmaya başlayan Knoop, bilgisi ve tecrübesiyle Altay’ın üzerinde önemli etki yarattı. 22 yaşındaki kalecinin daha önce büyük sıkıntı yaşadığı yan toplara artık daha yüksek güvenle çıkmasını sağlayan Knoop, yedek kaleci Harun Tekin’i de olumlu yönde değiştirdi.

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