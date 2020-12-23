Fenerbahçe'de 7, Başakşehir'de 2 eksik var! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- "İç sahada kazanamıyor ama bu sezon deplasmanda daha başarılı" diye lanse edilen Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından da eli boş dönünce TD Erol Bulut iyiden iyiye tartışılır hale geldi.

- Takımın bir şeyler yapmaya çalışan isimlerinden Dimitrios Pelkas cezalı, Ozan Tufan koronavirüs karantinasında.

- Jose Sosa ilk 11 başlayacak düzeye gelirken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci henüz iyileşmedi.

- Sivasspor'dan büyük umutlarla İstanbul'a gelen, Galatasaray'ın elinden kapılan Mert Hakan Yandaş için kendini gösterme, zaman zaman eleştiri oklarının hedefi haline gelen genç yıldız Ferdi Kadıoğlu için de silkelenme maçı olabilir.

BAŞAKŞEHİR

- Bir ara ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının da fikstürde arka arkaya gelmesiyle Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı.

- Son 4 maçtan sadece 2 puan çıkartan son şampiyon, zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde sakatlığı devam eden Junior Caiçara ile koronavirüs karantinasındaki Demba Ba'dan yararlanamayacak.

- Bir süredir takımdan ayrı kalan Edin Visca ile Alexandru Epureanu ise maç kadrosunda yerlerini alabilecek.

- Geçen sezon sadece 3 gol atabilen Fredrik Gulbrandsen, sezonun ortasına geldiğimiz şu günlerde şimdiden 8 gole ulaştı ve TD Okan Buruk'un en önemli gol silahı haline geldi.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe ligdeki son 6 maçının 4'ünü kaybetti ve bu 4 yenilginin 3'ünde gol atamadı!

- Başakşehir'in ligdeki son 7 maçının tamamı "karşılıklı gol" ile bitti ve bu 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 9 resmi maçın sadece 2'sini Başakşehir kazandı. (4 Fenerbahçe galibiyeti - 3 beraberlik)

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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor'daki macerası nasıldı? İzleyelim...