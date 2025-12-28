Fenerbahçe'de 7 ayrılık! Yeni transfer de listede

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi öncesi ayrılık planları netleşmeye başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda Sarı-Lacivertliler’de 7 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

7 İSİM BELLİ OLDU

Kadro dışı kalan Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao’ya kulüp bulmaları istendi.

İrfan Can için Trabzonspor’un devreye girdiği iddia edilirken Becao ise İtalya ligi takımlarıyla ismi anılmaya başlandı.

Ayrıca İrfan Can Eğribayat, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri’nin de kiralık ya da bonservisle gönderilmesi gündemde.

Sezon başından beri forma giymeyen Emre Mor’un sözleşmesinin feshedilmesi planlanırken, sakatlığı bulunan Archie Brown’un ayrılığı da sürpriz olarak öne çıktı.