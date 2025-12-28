×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de 7 ayrılık! Yeni transfer de listede

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahvesi#Transfer
Fenerbahçede 7 ayrılık Yeni transfer de listede
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 08:59

Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör Domenico Tedesco, sarı lacivertlilerden ayrılacaklar listesini hazırladı. Listede, sürpriz bir isim de bulunuyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi öncesi ayrılık planları netleşmeye başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda Sarı-Lacivertliler’de 7 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçede 7 ayrılık Yeni transfer de listede

7 İSİM BELLİ OLDU

Kadro dışı kalan Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao’ya kulüp bulmaları istendi.

Gözden KaçmasınRonaldo, Messiyi 2ye katladıRonaldo, Messi'yi 2'ye katladı!Haberi görüntüle

İrfan Can için Trabzonspor’un devreye girdiği iddia edilirken Becao ise İtalya ligi takımlarıyla ismi anılmaya başlandı.

Fenerbahçede 7 ayrılık Yeni transfer de listede

Ayrıca İrfan Can Eğribayat, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri’nin de kiralık ya da bonservisle gönderilmesi gündemde.

Haberin Devamı

Fenerbahçede 7 ayrılık Yeni transfer de listede

Sezon başından beri forma giymeyen Emre Mor’un sözleşmesinin feshedilmesi planlanırken, sakatlığı bulunan Archie Brown’un ayrılığı da sürpriz olarak öne çıktı.

Gözden KaçmasınArda Gülerden tarihi rekor İlk Türk olduArda Güler'den tarihi rekor! İlk Türk olduHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İrfan Can Kahvesi#Transfer

BAKMADAN GEÇME!