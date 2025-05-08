Fenerbahçe’de 7 ayrılık! Mourinho giderse yeni transfer de satılacak

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de işler bu sezon istenildiği gibi gitmedi. Sezonu kupasız kapatmasına kesin gözüyle bakılan Kanarya'da köklü bir değişim planlanıyor.

Kadro yapılanmasında büyük farklılıklar beklenirken takımdaki 7 yıldıza yol göründü. Ayrılması beklenen yıldızlara göz atalım...

FILIP KOSTIC

Ferdi’nin Brighton’a satışı sonrası savunmanın soluna kimin geleceği merakla beklendi. Yönetim uzun süre beklenen takviyeyi yapamadı, 9 Eylül’de Filip Kostic, Juventus’tan kiralandı. Sırp oyuncu zaman zaman çok iyi maçlar çıkardı, bazı dönemlerde hayal kırıklığı yarattı. 32 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınması beklenmiyor.

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DOMINIC LIVAKOVIC

Taraftarın transferini en uzun süre beklediği isimlerden biriydi. Hırvat file bekçisi, Jose Mourinho döneminde kariyeri boyunca yaşamadığı bir şekilde sık sık kulübeye mahkum kaldı. Livakovic, 2 sezon boyunca birkaç maç dışında kendisinden beklenen performansı da sergileyemedi. 30 yaşındaki kaleci de yönetim de ayrılığa sıcak bakıyor.

DUSAN TADIC

Dzeko’yla aynı dönemde geldi, adeta Beşiktaş’ın elinden kapıldı. Forma giydiği 2 sezon boyunca zaman zaman takımın en iyisi de ilan edildi, en fazla eleştiri alanlardan biri de oldu. 36 yaşındaki Tadic, neredeyse maç kaçırmadan oynadı, 106 karşılaşmada 29 gol, 33 asistlik katkı sağladı. Sırp oyuncuya da kontratının bitmesiyle birlikte teşekkür edilecek.

ALLAN SAINT-MAXIMIN

Mourinho’nun özel isteğiyle AlHilal’den kiralandı. 8 milyon Euro’luk maaşı, özellikle Fransa ve İngiltere’de yaptıklarıyla beklenti büyüktü. Acun Ilıcalı’nın kendisi için sarf ettiği, “Soldan yatırıp kaldırıp giden yıldız” sözleri çok konuşuldu. Mourinho tarafından kadro dışı bırakılıp affedildi. Performansı beklentilerin altında kalan Maximin de veda edecek.

EDIN DZEKO

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Fenerbahçe’ye geçen sezonun başında, 37 yaşında geldi. İlerleyen yaşına rağmen oynadığı her maçta fazlasıyla mücadele etti. Çubuklu formayla 96 resmi müsabakada 45 gol atıp, 18 asist yaptı. Dzeko için yolun sonu geldi. Boşnak yıldızla sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yollar ayrılacak. Golcü oyuncunun Hajduk Split’le anlaştığı iddiaları var.

YOUSSEF EN-NESYRI

Faslı forvet, 19.5 milyon Euro ile kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Sezona formsuz başladı, aralık-ocak-şubat dönemine golleriyle damga vurdu. Ancak EnNesyri, ligin en kritik periyodunda yine sessizliğe gömüldü. Eğer Mourinho ile yola devam edilirse, En-Nesyri takımda kalabilir. Ancak hoca giderse, 27 yaşındaki forvet satılabilir.

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BRIGHT OSAYI-SAMUEL

Nijeryalı oyuncu bu sezon performansından çok, bir türlü yeni sözleşmeye ‘evet’ dememesiyle gündeme geldi. Pereira, Jesus ve İsmail Kartal döneminde takımın vazgeçilmezi olan Samuel, bu sezon birçok kez yedek kaldı. 27 yaşındaki oyuncu, kontrat konusunda sabırları taşırdığı için sezon bitiminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DİĞER ADAYLAR

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodrigo Becao için yaz döneminde gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Fenerbahçe’de beklediği şansı bulamayan Cenk Tosun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Ara transfer döneminde 11.5 milyon Euro’ya alınan Diego Carlos, Mourinho’nun gitmesi halinde satılabilir. Öte yandan kiradan dönecek oyuncuların büyük bölümüyle de yollar ayrılacak.