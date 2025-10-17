×
Fenerbahçe'de 6 yıldızlı transfer operasyonu! Merih Demiral ve Kim Min-Jae müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, transfer için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerin başkanı, listesini belirledi. Merih Demiral başta olmak üzere; Kim Min-Jae, Goretzka, Memphis Depay, Milinkovic-Savic gibi yıldızlar hazırda bulunuyor. İşte transferlerde son durum, girişimler ve ayrıntılar...

Sadettin Saran, başkan seçildikten sonra ilk basını toplantısını önceki gün düzenlemişti. Saran, ara transfer döneminde oyuncu almanın daha zor olduğunu ve çalışmalara şimdiden başladıklarını dile getirmişti.

Teknik direktör Domenico Tedesco, acil orta saha takviyesinin yanı sıra stoper ve hücum hattının güçlendirilmesi yönünde bir rapor sundu. Futbol direktörü Devin Özek ve yönetim, listeyi belirledi.

‘Olmazsa olmaz’ gözüyle bakılan 28 numara’ için listenin başında Leon Goretzka var. Bild Gazetesi, yaptığı haberde yıldız futbolcu için Fenerbahçe’nin girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Goretzka’nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmasının beklenmediği ancak orta sahadaki dar rotasyon nedeniyle Bayern Münih’in ocakta bu futbolcuyu göndermesinin ‘zayıf ihtimal’ olduğu dile getirildi.

MILINKOVIC-SAVIC DÖNMEK İSTİYOR

Bu bölge için ön plana çıkan diğer aday Sergej Milinkovic-Savic. 2023’te Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımına transfer olan Sırp yıldız, sezon sonunda sözleşmesi bitmeden önce ocakta Avrupa’ya dönmenin hesaplarını yapıyor. 30 yaşındaki oyuncuya İtalyan kulüplerinin de ilgisi var.

MERİH SICAK BAKIYOR

Sarı-Lacivertliler’in stoperdeki ilk hedefi, altyapıdan yetişen Merih Demiral’ı yuvaya döndürmek. Al-Ahli, sözleşmesi sezonun sonunda bitecek olan Milli yıldızın kontratını uzatmak istiyor.

Ancak Merih’in kariyerini Fenerbahçe’de sürdürmeye sıcak baktığı ve ocakta ayrılmak için Suudi ekibiyle görüşeceği iddia edildi.

Öte yandan Kanarya, bir başka eski yıldızı Kim min-jae’nin Bayern Münih’ten olası ayrılığını da takibe aldı.

Hücum hattında Memphis Depay için de temaslar başlarken Hollandalı yıldız için de tüm şartlar zorlanacak.

Ayrıca menajerlerin önerdiği Elye Wahi için de Tedesco’nun ‘olabilir’ raporu verdiği öne sürüldü.

 

