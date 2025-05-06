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Fenerbahçe'de 6 soru, 6 hata! Mourinho'nun tazminatı var mı? Aziz Yıldırım dönecek mi?

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Ali Koç
Fenerbahçede 6 soru, 6 hata Mourinhonun tazminatı var mı Aziz Yıldırım dönecek mi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 07:00

Fenerbahçe'de camia yönetiminde yanıt beklerken Jose Mourinho'nun hataları da gündemde.

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Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş’a mağlup olmasının ardından şampiyonluk umutları neredeyse tamamen tükenirken şimdi gözler yönetimde.

Başkan Ali Koç on divan kurulu toplantısında muhalefetin tüm beklentilerine karşın olağanüstü genel kurulu almayacağını belirtirken devam eden mevcut projelerin tamamlanması için yönetim kurulu olarak görevde kalmaya devam edeceklerini ve istikrarın sağlanması adına da teknik direktör Jose Mourinho’nun kalacağını ifade etmişti. Ancak gelinen son noktada camia şu soruların yanıtını arıyor.

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MOURiNHO’NUN TAZMiNATI VAR MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devam ederse, Portekizli hoca da kalacak mı?

1) Derbide neredeyse bütün taraftarların istifaya çağırdığı Ali Koç’un tutumu ne olacak? Başkan istifa edecek mi?

2) Sarı lacivertlilerin başkanı görevde kalırsa Jose Mourinho ile devam edecek mi?

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3) Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Mourinho’nun tazminatı var mı, varsa ne kadar?

4) Bekleneni veremeyen Dzeko, En-Nesyri, Tadic, Osayi-Samuel gibi oyuncular yeni sezonda kalacak mı?

5) Başta taraftarların derbide protesto ettiği Acun Ilıcalı olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasında istifayı düşünen var mı?

Fenerbahçede 6 soru, 6 hata Mourinhonun tazminatı var mı Aziz Yıldırım dönecek mi

6) Derbide neredeyse bütün tribünlerin başkanlık görevine dönmesi çağrısında bulunduğu Aziz Yıldırım herhangi bir açıklama yapacak mı?

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TAKIMDA SEVGi BAĞI OLUŞTURAMADI

Taraftar ve cami 'özel biri'nin oyunculara herhangi bir etkisini göremedi.

Ligde şansının mucizelere kalmasıyla birlikte sezonu kupasız kapama tehlikesi ile karşı karşıya kalan Fenerbahçe’de hiç derbi kazanamayan, kritik dönüş maçlarında puanlar kaybederek hayal kırıklığı yaşatan Jose Mourinho’nun öne çıkan kritik hataları şu şekilde sıralanıyor:

1) Sezon boyunca birçok maça farklı 11’lerle çıktığı için uyum sorunu yaşandı ve kadro istikrarını oluşturamadı.

2) Kadronun yanı sıra sistemde de sürekli değişiklikler yaptı. 3’ü sistemde peş peşe kazanarak bir hava yakalayan takımı bir anda 4’lüye çevirdi. Bazı maçların ilk yarısı dörtlü defans sistemiyle oynandı, skor istenildiği gibi girmeyince ikinci devre üçlüye dönüldü.

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3) Derbileri sıradan 3 puanlık maçlar gibi gördü ve baskılı oynayan bir kurgu yerine beraberliğe razı oyun anlayışı sergilemesi tepki çekti.

4) Futbolcuların Mourinho’nun forma adaletine olan güven duyguları sarsıldı. Geçen yılın yıldızlarını görmezden geldi, bir bir küstürdü.

Fenerbahçede 6 soru, 6 hata Mourinhonun tazminatı var mı Aziz Yıldırım dönecek mi

5) Dışarıdan kibirli görünen yapısı futbolcuların da öyle görmesine neden oldu. Takımda sevgi bağı tam olarak oluşmadı. Kulübeye olan inanç, güven ve saygı kısmen yara aldı.

6) Taraftar ve camia, beklenen Mourinho etkisini sahada bir türlü göremedi. ‘The Special One’ lakaplı Portekizli teknik adamdan beklenen ‘özel’ dokunuş bir türlü gelmedi.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Ali Koç

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