Fenerbahçe'de 6 sakat içinde sadece Valencia'nın şansı var! Beşiktaş derbisinde...

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F.Bahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde aralarında Peres, Lincoln, Batshuayi, King ve Oosterwolde’nin de yer aldığı 6 sakat oyuncu arasında tek oynama ihtimali olan Enner Valencia’nın tedavisi sürüyor. Henüz takımla çalışmaya başlayacak durumda olmayan Ekvadorlu futbolcunun Beşiktaş karşısında oynayabilmesi için tedavi ve fizyoterapi çalışmaları da arttırıldı.

PAZARTESİ DÜZ KOŞU YAPTI

Enner Valencia’nın pazartesi günü Samandıra Can Bartu tesislerinde sahaya çıkıp tek başına düz koşu yaparak kendisin denediği ancak salı günü sahaya çıkıp bireysel koşu yapmadığı öğrenildi.

Dün ise teknik heyeti sevindiren bir gelişme yaşandı. Enner Valencia antrenmandaki yerini alırken çalışmanın sonuna kadar arkadaşlarıyla birlikte sahada kalıp, taktik idmana katıldı. · ROSSi hariç milli oyuncularının da dönmesiyle birlikte dün derbinin taktik hazırlıklarına başlayan F.Bahçe’de tek hedef 3 puan. Jorge Jesus dün de milli takımlardan dönen futbolcuları lige konsantre edecek bir konuşma yaptıktan sonra taktik çalışmalara geçildi.

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