Fenerbahçe'de 6 numara transferi için sadece saatler kaldı!

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Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönün 6 numara transferinde bugün son gün. Sarı lacivertlilerin kadrosunda eksik gördüğü bu noktaya transferi gece 24.00’e kadar bitirmesi gerekiyor.

BİRÇOK YILDIZ OLMADI

Bu süreçte Braga’da forma giyen Libyalı Al-Musrati 20 milyon Euro’ya dayanan fiyatıyla el yakarken, Real Betis’de oynayan Guido Rodriguez de pahalı bulunmuşu.

Krasnodarlı Aleksandr Chernikov, Leicester City’li Wilfried Ndidi, Arsenal’li Jorginho, Tottenham’lı Hojbjerg ve Portolu Marko Grujic’le de anlaşma sağlanamamıştı. Bugün de devam edecek görüşmeler içinde geçen yılı Lille’de kiralık geçiren Everton’un kadrosunda düşünmediği 6-8 oynayabilen Andre Gomes üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

ÇÖZÜM KADRONUN İÇİNDE

Transfer gerçekleşmezse İsmail Kartal ara transfere kadar kadrodan alternatif üretmek zorunda kalacak. 6 numara gelmezse bu mevkide forma İsmail Yüksek’in gibi gözükmekte. Ancak sakatlık, hastalık veya ceza gibi durumlarda Bartuğ Elmaz’ın yanı sıra, Zajc, Fred ve Crespo da bu mevkide görev yapabilecek isimler

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