Fenerbahçe'de 6 numara transferi için harekat başladı! Sofyan Amrabat için teklif yapıldı...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - lacivertliler, Rize'deki maçta rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred (3), Edin Dzeko ve Alikulov (k.k) kaydetmişti.

Süper Lig'de puanını 7'ye yükselten ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan sarı - lacivertliler, transferde de ciddi şekilde gaza bastı.

6 numara takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Fiorentina'da forma giyen Sofyan Amrabat bulunuyordu.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı - lacivertliler, Faslı futbolcu için Fiorentina'ya ilk kez resmi teklifte bulundu.

Alfredo Pedulla'nın haberinde ise Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Amrabat için satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu iddia edildi.

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Bu sezon Serie A ekibi ile 3 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 204 dakika süre aldı ancak gol ya da asist katkısı üretemedi.