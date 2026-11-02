×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de 5 teknik direktör adayı! Jorge Jesus, Aziz Yıldırım'a 'Onda gençliğimi görüyorum' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Teknik Direktör#Aziz Yıldırım
Fenerbahçede 5 teknik direktör adayı Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Onda gençliğimi görüyorum dedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 08:07

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, yabancı teknik direktör istiyor. Sarı lacivertlilerin listesinde menajerlerin de önerisi ile 5 isim belirlendi. Öte yandan Jorge Jesus ile iletişime geçen Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adama sorduğu isimden 'Onda gençliğimi görüyorum' yanıtını aldı. İşte ayrıntılar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe adeta dibe vurdu. Son 5 resmi maçta sadece 1 kez kazanan Kanarya, ligde Galatasaray’ın ardından Göztepe’ye de kaybetti. Yönetim, karşılaşmanın hemen ardından olağanüstü toplantıya girmişti.

Fenerbahçede 5 teknik direktör adayı Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Onda gençliğimi görüyorum dedi

Dün saat 14.00’te yönetim kurulu bir kez daha toplandı. Gündemin ana maddeleri, yeni teknik direktör konusu ile kötü gidişata nasıl son verileceğiydi. Yöneticilerin bir bölümü, maceraya girmeden, yerli bir teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşılması yönünde görüş bildirdi.

Fenerbahçede 5 teknik direktör adayı Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Onda gençliğimi görüyorum dedi

Haberin Devamı

Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin çoğunluğu ise ‘yabancı’ hoca dedi. Öncelik, listede belirlenen yabancı teknik adamlara verildi. Yıldırım’ın hayali Julian Nagelsmann olsa da henüz Alman hocadan olumlu bir sinyal gelmedi. Geçtiğimiz sezon Sadettin Saran’ın da gündemine gelen Sergio Conceiçao, listenin ilk sıralarında. Son olarak Al Ittihad’ı çalıştıran Portekizli hoca, sezon bitiminde görevinden ayrılmıştı.

Fenerbahçede 5 teknik direktör adayı Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Onda gençliğimi görüyorum dedi

Athletic Bilbao’da 3 sene görev yapan, öncesinde Barcelona’yı da çalıştıran Ernesto Valverde ile de temas kurulduğu öğrenildi. Menajerlerin önerdiği isimlerden Roberto Martinez ve Jose Luis Mendilibar da listeye alındı. Yönetim, yabancı adaylarla anlaşma sağlayamazsa o zaman rota yerli isimlere çevrilecek. Başkan Aziz Yıldırım, belirsizliğe son verip en kısa sürede yeni teknik adamı belirlemek istiyor.

Fenerbahçede 5 teknik direktör adayı Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Onda gençliğimi görüyorum dedi

Öte yandan, Fenerbahçe’de futbol komitesi, yeni hoca arayışlarını sürdürürken Jorge Jesus ile de kontak kurdu. Jesus, “Onda benim gençliğimi görüyorum” diyerek Sergio Conceiçao için olumlu referans verdi. Kulüp, teknik direktör için çalışmalarına devam ederken an itibarıyla nihai karar verilmedi.

Haberin Devamı

Fenerbahçede 5 teknik direktör adayı Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Onda gençliğimi görüyorum dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Teknik Direktör#Aziz Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!