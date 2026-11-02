Fenerbahçe'de 5 teknik direktör adayı! Jorge Jesus, Aziz Yıldırım'a 'Onda gençliğimi görüyorum' dedi

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Fenerbahçe adeta dibe vurdu. Son 5 resmi maçta sadece 1 kez kazanan Kanarya, ligde Galatasaray’ın ardından Göztepe’ye de kaybetti. Yönetim, karşılaşmanın hemen ardından olağanüstü toplantıya girmişti.

Dün saat 14.00’te yönetim kurulu bir kez daha toplandı. Gündemin ana maddeleri, yeni teknik direktör konusu ile kötü gidişata nasıl son verileceğiydi. Yöneticilerin bir bölümü, maceraya girmeden, yerli bir teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşılması yönünde görüş bildirdi.

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Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin çoğunluğu ise ‘yabancı’ hoca dedi. Öncelik, listede belirlenen yabancı teknik adamlara verildi. Yıldırım’ın hayali Julian Nagelsmann olsa da henüz Alman hocadan olumlu bir sinyal gelmedi. Geçtiğimiz sezon Sadettin Saran’ın da gündemine gelen Sergio Conceiçao, listenin ilk sıralarında. Son olarak Al Ittihad’ı çalıştıran Portekizli hoca, sezon bitiminde görevinden ayrılmıştı.

Athletic Bilbao’da 3 sene görev yapan, öncesinde Barcelona’yı da çalıştıran Ernesto Valverde ile de temas kurulduğu öğrenildi. Menajerlerin önerdiği isimlerden Roberto Martinez ve Jose Luis Mendilibar da listeye alındı. Yönetim, yabancı adaylarla anlaşma sağlayamazsa o zaman rota yerli isimlere çevrilecek. Başkan Aziz Yıldırım, belirsizliğe son verip en kısa sürede yeni teknik adamı belirlemek istiyor.

Öte yandan, Fenerbahçe’de futbol komitesi, yeni hoca arayışlarını sürdürürken Jorge Jesus ile de kontak kurdu. Jesus, “Onda benim gençliğimi görüyorum” diyerek Sergio Conceiçao için olumlu referans verdi. Kulüp, teknik direktör için çalışmalarına devam ederken an itibarıyla nihai karar verilmedi.

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