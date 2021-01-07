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GeriFutbol Fenerbahçe'de 5 sezon sonra bir ilk! Pas sayısı...
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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 5 sezon sonra bir ilk! Pas sayısı...

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Fenerbahçe'de 5 sezon sonra bir ilk! Pas sayısı...
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Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçın ilk yarısında uzun zaman sonra ilk kez çok düşük bir pas sayısıyla oynadı.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında mücadelenin ilk yarısını yalnızca 70 isabetli pasla tamamladı. Bu sayı, Seri-lacivertli takımın 2014/15 sezonundan bu yana bir lig maçının ilk yarısında en az isabetli pas yaptığı sayı olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk yarıdaki istatistikler ise şu şekilde:

Topla Oynama: %27 - %73
Şut: 5-9
Başarılı Pas: 70 - 262

Fenerbahçede 5 sezon sonra bir ilk Pas sayısı...

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