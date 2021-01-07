Fenerbahçe'de 5 sezon sonra bir ilk! Pas sayısı...

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında mücadelenin ilk yarısını yalnızca 70 isabetli pasla tamamladı. Bu sayı, Seri-lacivertli takımın 2014/15 sezonundan bu yana bir lig maçının ilk yarısında en az isabetli pas yaptığı sayı olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk yarıdaki istatistikler ise şu şekilde:

Topla Oynama: %27 - %73

Şut: 5-9

Başarılı Pas: 70 - 262

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