Fenerbahçe'de 5 hata derbide yenilgiyi getirdi! Güçlülere gücü yetmiyor

Haberin Devamı

F.Bahçe’nin geride kalan 14 haftada Süper Lig puan cetvelinin ilk 6 sırasında yer alan takımlara 10 puan kaybetmesi “Mourinho’nun güçlülere gücü yetmedi” şeklinde yorumlandı. Ezeli rakibi Galatasaray’a derbide 3-1 kaybeden sarı lacivertliler dün de tarihinin en kaotik döneminden geçen Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 kaybetti. Portekizlili çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 2 derbiyi de kaybeden Kanarya ayrıca Süper Lig’in ilk 5 sırasında bulunan Göztepe’ye 2-0’dan 2-2 ile 1 puan kaptırmış, Samsun’da 88. dakikada yediği golle 1 puan bırakmıştı. Böylece Fenerbahçe ilk 6’daki 4 takıma 10 puan kaybetti.

FENERBAHÇE’NiN SÜPER LiG’DE PUAN KAYBETTiĞi MAÇLAR

Göztepe-Fenerbahçe: 2-2

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

Samsunspor-Fenerbahçe: 2-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1

5 HATA DERBiDE YENiLGiYi GETiRDi

Haberin Devamı

Bu arada sarı lacivertlilerin Beşiktaş yenilgisinde Mourinho’nun şu hataları öne çıktı:

1- Stoperde Becao-Alexander Djiku yerine Samet Akaydin-Djiku tercihi.

2- Sağ bekte Osayi-Samuel yerine oyuna Mert Müldür’le başlaması.

3- İlk derbi karşılaşmasında etkisiz gözüken Oğuz Aydın’a 96 dakika boyunca tahammül etmesi.

4- Gol yapamasa da bireysel becerisiyle 4 net pozisyon yaratan Dzeko 67’de oyundan çıktıktan sonra adeta stopersiz oynayan Beşiktaş’ın üzerinde baskı kuracak oyuncu kalmaması.

5- 82’de Maximin-Szymanski değişikliği orta sahayı güçlendirmediği gibi ileri taşınan toplardaki gücü de iyice zayıflattı.