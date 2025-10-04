Fenerbahçe'de 5 günde büyük değişim! İşte yaşananların perde arkası

Haberin Devamı

Fenerbahçe sezona her anlamda çalkantılı başladı. Mourinho kovuldu, seçime kısa süre kala yeni teknik patron Domenico Tedesco oldu. Ardından genel kurulda Sadettin Saran, yeni başkan olarak seçildi.

Bu süreçte takımın aldığı sonuçlar moralleri bozdu. Ligde gelen Alanya ve Kasımpaşa beraberliklerini, Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb yenilgisi izledi. Tedesco'nun koltuğu ciddi anlamda sallanmaya başladı. Yeni başkan Sadettin Saran hemen kolları sıvadı. Başkan, yönetici Ertan Torunoğulları ile birlikte adeta Samandıra Tesisleri'ne kamp kurdu. Başkan önce Devin Özek ve Tedesco ile görüştü. Ardından takımın kaptanları ve önde gelen isimleri ile bir araya geldi. Sadettin Saran, tüm görüşmelerinde teknik ekip ve takıma güvendiğini yineledi, herkese moral verdi.

AYNI KADROYLA 2 ZAFER

Tedesco ile takım arasında özellikle kadro seçimi nedeniyle fikir ayrılıkları olduğu iddia edilmişti. Ancak İtalyan teknik adam, sıcak yaklaşımı ve iletişime açık yapısıyla kısa sürede oyuncuların gönlünü kazanmayı bildi. 40 yaşındaki çalıştırıcı ve ekibi, en çok eleştirildikleri konu olan ilk 11 istikrarını da sağladı. Antalyaspor ve Nice maçlarında aynı kadro sahaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, her iki karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılarak kara bulutları dağıttı.

SIRA GELDİ SAMSUN'A

Kanarya adeta dibe vurmuşken; başkan, yönetim, teknik ekip ve oyuncuların el ele vermesiyle sadece 5 günde ayağa kalkmayı bildi. Her geçen hafta oyundaki gelişim kendini gösterdi. Başta Kerem, Nene, Asensio, İsmail ve Talisca olmak üzere yıldızların form seviyeleri de artmaya başladı. 'Tedesco'nun kader fikstürü' gözüyle bakılan Antalya ve Nice maçları zaferle sonuçlandı, artık gözler Milli ara öncesi son sınav olan zorlu Samsun deplasmanına çevrildi.

KEREM KENDİNİ BULDU

Kerem Aktürkoğlu, beklenen patlamayı Nice karşısında yaptı. Milli yıldız, yeni takım arkadaşlarıyla uyum seviyesini artırmaya başladı. Nice karşısında Talisca, Kerem’in savunma arkası koşularını, milimetrik paslarıyla büyük bir tehlikeye çevirdi. 26 yaşındaki oyuncunun arkasında oynayan Archie Brown, onun boşalttığı alanlara yaptığı bindirmelerle rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Asensio ve İsmail ile Kerem arasındaki paslaşmalar, hücumdaki oyun kurulumunda kilit rol oynadı. Milli yıldız, Fransız ekibi önünde attığı 2 golle galibiyeti getiren isim oldu. Kerem Aktürkoğlu’nun eski takımlarında en dikkat çeken yönü, forvetteki arkadaşlarıyla uyumu olmuştu.

KEREM İKİLİSİNİ ARIYOR

Galatasaray’da Icardı, Benfica’da Pavlidis, Kerem ile birlikte müthiş ikili olmuştu. Fenerbahçe’de henüz Youssef En-Nesyri ile yıldız futbolcu arasında beklenen bağlantı oluşmadı. Bu da gerçekleşirse, Kerem’in performansının kısa sürede zirve yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SARAN SAMANDIRA'DA ÜS KURDU

Sadettin Saran, adeta Samandıra'da üs kurdu. Tedesco ve oyuncularla özel görüşmeler yaptı. Başkan Saran, takıma ne kadar güvendiğini anlattı, herkese moral aşıladı. Teknik ekip, sonunda ilk 11 istikrarını yakaladı. Tedesco, sıcak yaklaşımıyla oyuncuların gönlünü kazandı. Kanarya, Antalya ve Nice zaferleriyle kendine geldi.

