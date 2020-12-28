MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de 5 futbolcu çalışmalara geri döndü! Samatta, Valencia, Lemos, Tolga ve Perotti...
GeriFutbol Fenerbahçe'de 5 futbolcu çalışmalara geri döndü! Samatta, Valencia, Lemos, Tolga ve Perotti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.12.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 5 futbolcu çalışmalara geri döndü! Samatta, Valencia, Lemos, Tolga ve Perotti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de 5 futbolcu çalışmalara geri döndü! Samatta, Valencia, Lemos, Tolga ve Perotti...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü. 5 isim geri döndü, 2 futbolcu ise antrenmanda yer almadı.

Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışmalara başlarken, Diego Perotti de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 11.00’de başladı.

Isınma, kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Hafif ağrıları bulunan Filip Novak ve Mame Thiam ise idmanda yer almadı.

Fenerbahçede Covid alarmı
Fenerbahçe'de Covid alarmı!

Sürpriz doğum günü kutlaması

Antrenmanın ardından Mauricio Lemos’un doğum günü kutlandı. 

Tebrikleri kabul eden 25 yaşındaki stoper, bu jestten dolayı da takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.

Fenerbahçede 5 futbolcu çalışmalara geri döndü Samatta, Valencia, Lemos, Tolga ve Perotti...

Fenerbahçede 5 futbolcu çalışmalara geri döndü Samatta, Valencia, Lemos, Tolga ve Perotti...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle